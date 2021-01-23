بهاء سلطان يوضح موقفه من التصالح مع نصر محروس: لم أسع يوما للخلاف

في أول رد فعل للمطرب بهاء سلطان تعقيبًا على ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن صلح بينه وبين المُنتج نصر محروس قال في بيان صحفي له: «بداية لم أسع يومًا لخلاف مع أحد.. لا المُنتج نصر محروس ولا غيره، لكن إيمانًا مني بحق الجماهير في المعرفة فإن ما حدث يوم الإثنين الماضي 19 يناير 2021، هو أني ذهبت لتسجيل أول أغنية ضمن أربع أغاني لأنها شابها عيب هندسي لا علاقة لي به لأنني سبق وسجلتها، وتعاونًا مني في إخراجها بصورة مرضية طلبت من المحكمة أن تتيح إعادة تسجيلها وبدأنا بـ(أنا الغلطان)».

وأضاف سلطان أن الشركة طبقًا لحكم المحكمة يتبقى لها ثلاث أغنيات بخلاف التي تم تسجيلها، وهي «رامي الحمول»، «ده حب ولا»، «ليالي طويلة».

وأنهى سلطان تصريحاته حول التعاون الفترة المُقبلة مع فري ميوزك أو شركات أخرى، وقال إن الحديث عن هذه الأمور في الوقت الحالي غير وارد، لأننا في الفترة الحالية نقوم بدراسة أكثر من عرض للبدء في تنفيذه المرحلة المُقبلة.