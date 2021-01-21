بهاء سلطان: مستقبلي الغنائي سيتحدد بعد انتهاء تسجيل ألبوم «سيجارة»

قال الفنان بهاء سلطان، إن الأسبوع المقبل سيعمل على استكمال الأغنيات المتبقية مع المنتج نصر محروس، وفقًا لحكم قضائي بشأن تسجيل أربع أغنيات لصالح «محروس» والذي تعطّل لعدة سنوات بسبب الخلافات التي وقعت بينهما على مدار عدة سنوات.

تلقى عروضا كثيرة ما زالت محل دراسة

وبشأن خطواته القادمة بعد انتهاء تسجيل الأغنيات المتبقية لصالح نصر محروس، قال بهاء سلطان لـ«الوطن»، إنه في الوقت الحالي لم يفكر في المستقبل، وما الذي سيقدمه بعد ذلك، خصوصًا وأنه يتلقى عروضًا كثيرة وجميعها محل الدراسة، مشيرًا إلى أن كل تركيزه الآن متعلق بالانتهاء من تسجيل 4 أغنيات من ألبوم «سيجارة» وفقًا لقرار المحكمة.

وكان بهاء سلطان قد قام مساء أمس الأربعاء بتسجيل أول أغنية «أنا الغلطان» لصالح نصر محروس، ويتبقى 3 أغنيات من المفترض استكمالها الأسبوع المقبل والأغاني المتبقية «رامي الحمول، وده حب ولا، وليالي طويلة»، وعقد بهاء سلطان، جلسة عمل مع منتجه نصر محروس، فى ستوديو «ام ساوند»، بحضور عدد من الموسيقيين، على رأسهم المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، والفنان مصطفى شوقي ومحامي بهاء سلطان.

محامي بهاء سلطان ينفي التصالح مع نصر محروس

وفاجأ المنتج نصر محروس، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بنشر صور بصحبة بهاء سلطان، وتأكيده أن المطرب عاد مرة أخرى لشركة فري ميوزيك، واصفًا إياه بأنه «ابن الشركة».

وخرج يوسف إبراهيم، محامي بهاء سلطان، نافيًا وجود صلح مع نصر محروس، وقال لـ«الوطن»، إن ما نشر عن وجود صلح غير صحيح، وأنه مجرد تسجيل أغاني فقط، ولا يوجد نية للصلح بينهما، بل هو تنفيذ واحترام للحكم القضائي بينهم.

وأشار إلى أن تسجيل بهاء سلطان، للأغنيات جاء تنفيذًا لقرار المحكمة، بإلزام بهاء سلطان بغناء 4 أغنيات من الألبوم الأخير «سيجارة».