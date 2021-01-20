بهاء سلطان: سجلت أول أغنية لنصر محروس.. وطرح القرآن بصوتي مسئولية

كشف الفنان بهاء سلطان، أنه انتهى منذ قليل، من تسجيل أولى الأغنيات الأربع، التي حكمت المحكمة عليه بتسجيلها لصالح المنتج نصر محروس من ألبوم سيجارة، الذي تأجل طرحه لسنوات، بسبب الخلافات بين نصر محروس وبهاء سلطان.

بهاء سلطان: تسجيل القرآن الكريم بصوتي مسئولية

وأوضح سلطان لـ«الوطن»، أنه ذهب اليوم لاستوديو ام ساوند، وقابل نصر محروس من أجل وضع صوته على أولى الأغنيات وهي «أنا الغلطان»، ومن المقرر أن يذهب الأسبوع المقبل، لاستكمال تسجيل باقي الاغنيات، مشيرا إلى ان أمور التصالح من عدمها في يد محاميه.

وعن قيامه بتسجيل القرأن بصوته، قال سلطان، إنه لم يعلن أو يصرح بتسجيل القرأن الكريم، لكن ما سرب له تسجيل لأية قرانية بصوته، كان يقوم بها بشكل عفوي، رفقة أهله وأصدقائه، مؤكدا على أن فكرة تسجيل القرآن الكريم بصوته مسئولية كبيرة لا يقدر عليها.

وأشار بهاء، على أنه يعمل خلال الفترة المقبلة، على تقديم ابتهالات دينية جديدة، لطرحها فى مناسبة دينية.

كما قال محاميه يوسف ابراهيم لـ«الوطن»، إن ما نشره نصر من صلح غير صحيح، وأنه مجرد تسجيل أغاني فقط، وأنه لا يوجد نية للصلح بين بهاء ونصر من قبل بهاء، بل هو تنفيذ واحترام للحكم القضائي بينهم.

كان بهاء سلطان، قد عقد جلسة عمل مع منتجه نصر محروس، فى ستوديو «ام ساوند»، بحضور عدد من الموسيقيين، على رأسهم المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، والفنان مصطفى شوقي ومحامي بهاء سلطان ظهر اليوم في مصر الجديدة

بهاء سلطان ينتهي من تسجيل أولى أغنيات ألبوم سيجارة بعد التعديل

ومن المقرر ان يستكمل بهاء تسجيل باقى اغنيات البومه خلال الفترة المقبلة لكي تم طرحه فى الاسواق.