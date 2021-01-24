عبدالمنعم سعيد: شباب 25 يناير يشاركون حاليا في حفر الأنفاق وبناء الطرق

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الإخوان والسلفيون كانوا يستعدون للانتخابات في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، فيما كان الشباب الثوري منشغلا بأحداث محمد محمود ويسعون لاقتحام وزارة الداخلية، وحاليا يشارك شباب أحداث يناير في حفر الأنفاق وبناء الطرق.

سعيد: بعض الشباب حملوا أفكارا رجعية باسم التغيير

وأضاف «سعيد»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني والمذاع على فضائية «DMC»، أن شباب يناير لم يطرح رؤية محددة لتغيير القوانين أو وجهة نظر للتغيير، فيما قام بعض الشباب بحمل أفكار رجعية باسم التغيير، وطالبوا الدولة بالتدخل في كل شئ.

تأخر تحرير سعر الصرف أخر تقدم مصر

ولفت إلى أن التأخر في تحرير سعر الصرف منذ فترة السبعينيات وصولا لعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أدى إلى تأخر مصر عن مكانها العالمي، حتى كادت لتكون في مكانة الصين: «اتأخرنا كل ده، شوف الصين بقت فين، والهند مشيت بالطريقة الوجدانية دي حتى عام 1992».

الجغرافيا الخاصة لمصر تغيرت بشكل كبير

وأكد «سعيد» أن القيادة السياسية الحالية تتمتع بمصارحة كبرى عن ما كان يحدث من قبل الرؤساء السابقين: «الدولة لجأت للمصارحة حاليا بعكس العصور السابقة، والرئيس السيسي يقول الحقائق للناس، وبالتالي الناس تقدر تبص على الحقيقة ومدى التغيير الذي يحدث في مختلف القطاعات، والجغرافيا الخاصة لمصر تغيرت بشكل كبير».

وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى مزيد من المؤسسات العلمية التي تقوم على قياس الرأي العام في مصر لتوجه القيادة السياسية والمساهمة في اتخاذ بعض القرارات والتراجع عن البعض الآخر.

وتابع: «الدولة حاليا أصبحت أكثر قدرة على المواجهة والمصارحة واتخاذ القرار الصعب، وهناك 32 مليون إنسان في مصر تحت مظلة الحماية الاجتماعية، ولدينا طريقة ما للتعامل مع الفقراء تختلف عن الدعم، لأن الدعم خلق تشوه كبير في البنية الاقتصادية الأساسية للدولة، والعالم بقي يجيلنا».