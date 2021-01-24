مصادر: أكثر من 100 شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا بـ عزل أبو خليفة

كشفت مصادر طبية داخل مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي، عن تسجيل أكثر من 100 شخص من العاملين بالمستشفى للحصول على لقاح كورونا.

وأضافت المصادر أنه تم تسجيل عدد من الأطباء على رأسهم مدير المستشفى وعدد من أطقم التمرين والفنيين العاملين في المستشفي.

وتعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غدا مؤتمرا صحفيا بمستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية لبدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا «سينوفارم»، والكشف عن آخر مستجدات فيروس كورونا والوضع الوبائي.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خطتها في عملية التطعيم، وقالت إن خط الدفاع الأول هم الأطقم الطبية، ويليهم الفئات الأكثر عرضة كمصابي الأمراض المزمنة مثل الأورام والكلى ثم الحالات الشديدة الخطورة.

وتابعت الوزارة أن اللقاح الصيني مثل أي لقاح له أعراض جانبية وتتمثل في ارتفاع درجة ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وألم موضعي مكان الحقنة أو احمرار موضعي، أو حساسية جلدية، مشيرة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وأكدت الوزارة أن اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وتستمر وزارة الصحة والسكان برفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة لاتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من أي فيروس معدٍ أو الفيروسات الأخرى.

ودشنت الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المنصات لها وأرقام لاستقبال كافة استفسارات المواطنين الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، فضلا عن الخط الساخن 105 الذي تم تزويده بـ800 مقعد للرد على المواطنين، وبرنامج «صحة مصر» المزود بأكثر من لغة وعليه مستجدات الفيروس لحظة بلحظة.

وكشفت وزارة الصحة عن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 160463 حالة من ضمنهم 125603 حالات تم شفاؤها، وسجلت 8853 حالة وفاة.