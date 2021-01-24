آخرها مشروع الفيروز.. منشآت مصرية عملاقة حازت لقب «الأكبر»

استكمالا للمشروعات القومية العملاقة التي تشيد في الآونة الأخيرة وتنال لقب «الأكبر» سواء في الشرق الأوسط أو على مستوى القارة السمراء أو على الصعيد العالمي، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد.

يعتبر مشروع الفيروز في شرق بورسعيد الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط ويضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

محطة الحاويات

وفي هذا الصدد شهدت قيادة القوات البحرية، أغسطس الماضي، مراسم توقيع عقد إنشاء شركة أبو قير لإنشاء وإدارة الموانئ، إحدى شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية، أكبر محطة لتداول الحاويات بالمنطقة.

ووقع الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، عقد الإنشاء والتشغيل مع «إريك أب»، رئيس مجلس إدارة شركة هاتشيستون بورتس العالمية بهونج كونج، والتي تعد من أكبر الشركات على مستوى العالم في مجال إنشاء وتطوير وتشغيل محطات الحاويات حيث تمتلك 51 محطة حاويات في 26 دولة حول العالم.

بركة غليون

وفي نوفمبر 2017، افتتح الرئيس السيسي مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي، والتي تعد المزرعة الأكبر بالشرق الأوسط، وذلك للقضاء على الفجوة الغذائية في مجال الأسماك.

محطة بنبان

وفي عام 2019، افتتحت مصر محطة «بنبان» الشمسية بأسوان تضم أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم، ويبلغ عددهم 40 محطة شمسية، يتكون التجمع من 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات بالكامل.

مسجد الفتاح العليم

وفي نهاية العام ذاته، افتتح الرئيس السيسي مسجد الفتاح العليم، ثالث أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة، حيث يعد الثالث بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

مدينة الفنون والثقافة

وتواصل مصر طريقها في تشييد مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية، والتي تبلغ مسحاتها حوالى 127 فدانا تضم دار أوبرا ستكون الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، حيث تضم قاعة رئيسية تصل سعتها لـ2150 فردا ومقامة وفقا لأحدث التقنيات الهندسية من إضاءات تخصصية وأنظمة صوتية و ميكانيزم للمسارح، وكذلك مسرحا للدراما و الأداء الحركى يتسع لـ 640 فردا، إلى جانب مسرح للموسيقى تصل سعته 1200 فردا و مؤهل وفقا للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية.

مجمع البتروكيماويات

كما تعمل مصر لتدشين مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، والذي يعد أكبر مشروع لصناعة البتروكيماويات في الشرق الأوسط بتكلفة استثمارية 10.8 مليار دولار.