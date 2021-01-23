ظهرت في يده اليوم.. تعرف على دلالة سبحة الرئيس السيسي

ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أثناء تفقده مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، وهو يحمل سبحة 99 خشبية، عندما كان في الطائرة، ويستعرض «الوطن» في السطور التالية دلالة السبحة التي يحرص الرئيس على حملها في أكثر من مناسبة.

منطقة الجمالية والحسين

يقول الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون للإسلامية، إنّ نشأة الرئيس السيسي كانت في منطقة الجمالية والحسين، وهي من المناطق المشهور عنها ارتباط أهلها بالسبح، فبمجرد الخروج من البيت، تجد المحال التي تبيع السبح موجودة في كل مكان.

وأضاف هندي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ حمل الرئيس للسبحة يدل أنّ لديه ورد وذكر يومي «استغفار، وتسبيح والصلاة على النبي» وكذلك ورد من الدعاء والقرآن، وذلك في وقت مبكر قبل بدء عمله.

وأشار إلى أن السبحة الصغيرة «33» تختلف عن الكبيرة «99»، قائلًا: «السبحة الصغيرة، يتم استخدامها في تسبيح بعد الصلاة، أما الكبيرة لمن لديهم أوراد».

الرئيس السيسي يفتتح مزرعة الفيروز للاستزراع السمكي

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مزرعة الفيروز للاستزراع السمكي الاكبر من نوعها في الشرق الاوسط وافريقيا ، والتي تعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الاوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الانجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الاخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو المشروع الذي يساهم بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بانشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها.

ويوفر مشروع مزرعة الفيروز 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.