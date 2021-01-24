«مغلبني في الميه».. مداعبات السيسي للوزراء حاضرة دائما في المناسبات

غالبًا ما يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على كسر الجدية والقلق والرتابة المسيطرين على الحاضرين في المناسبات والاحتفالات بالمشروعات القومية والمؤتمرات الشبابية والمهمة، التي يغلب عليها الرسميات والبروتوكلات المتبعة، مستخدمًا الدعابة والضحك لإضفاء جو من المرح والحميمة بينه وبين المسؤولين والشعب، والتي جاء آخرها أمس، خلال افتتاحه مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد.

الافتتاحات والمؤتمرات الوطنية للشباب زخرت بالعديد من الدعابات للسيسي، فأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعمل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، إذ مازحه قائلًا: «مغلبني في المياه والله، لكن إحنا بنعمل له كل اللي هو عاوزه لأنه رجل أمين ومحترم وحريص على كل نقطة مياه، ودي كلمة مش مجاملة».

السيسي يمازح وزير الري: «مغلبني في المياه والله»

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد: «وزير الري حريص على كل نقطة مياه في مصر، وإننا نعظم الموجود والمتاح للتعامل مع النمو السكاني وزيادة الطلب على المياه».

الرئيس لمصطفى مدبولي: «يا دكتور منزدش»

وانتقد الرئيس السيسي، في وقت سابق، الأوزان الزائدة للمصريين، «مش بكلمكم علشان التكلفة المالية.. كل حاجة ممكن تدبر بس الصحة متدبرش، في الإعلام لازم نختار ضيوف البرامج، وشكلهم، كل واحد يفتش كويس أوي، أنا وأنا داخل أي مكان ببص على حاجات متخطرش على بالكم، وأقول إيه الناس دي، الناس مش واخدة بالها من نفسها ليه.. إزاي بتقدروا تمشوا كده وإزاي بتقدروا تطلعوا السلم كده.. بتكلم على الشباب مش الناس الكبيرة في السن».

ومازح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، «إحنا في مجلس الوزراء.. يا دكتور منزدش».

السيسي لأحد الضباط: سايبين النور والع ليه

وفي يناير عام 2018، مازح الرئيس السيسي أحد ضباط القوات المسلحة خلال افتتاحه عددًا من المشروعات عبر «الفيديوكونفرانس»، بمدينة العاشر من رمضان، وبعد إزاحته الستار عن مشروع إسكان «دار مصر» بمدينة السادس من أكتوبر، قائلًا: «شكرًا يا هشام.. بس انتو سايبين النور والع ليه والشمس طالعة».

وفي نوفمبر 2017، بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وجه الدكتور الصيدلي أمير عازر، سؤالًا إلى السيسي متعلقا بالصعوبات التي تواجهها مصر، ليمازح السيسي رئيس الوزراء السابق: «أنا معايا رئيس الوزراء وعايز أديله فرصة يتكلم مش أنا بس اللي أتكلم، وميصحش كدة بصراحة»، فنظر للمهندس شريف إسماعيل ضاحكًا: «أنا كدة بزنقك ولا إيه؟».

وبالمؤتمر نفسه، داعب السيسي اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية السابق، بعد سؤال إحدى الفتيات اللاتي أخذت منهن البلدية العربات، فنظر الرئيس لـ «عبدالغفار» ضاحكًا: «ماهو إنتوا اللي مسكتوا البنتين والبنتين صوروا كل حاجة».

وقبل ذلك بـ5 أشهر، وخلال افتتاح مشروع «غيط العنب» بمحافظة الإسكندرية، داعب السيسي في حديثه اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بسبب التأخر عن إنهاء وحدات سكنية بالضبعة، قائلًا: «فيه 1500 وحدة وبيت بدوي في الضبعة وبقلنا سنة ونصف متأخرين يا كامل.. ماشي متأخرين يا أخويا».

وخلال مؤتمر «رؤية مصر 2030»، فبراير 2016، مازح السيسي وزير الكهرباء، فيما يخص أزمة الكهرباء، قائلا: «كنتوا بتاكلوا الدكتور شاكر أول ما المشكلة اتحلت سبتوه»، ليسود الضحك بين الحضور.

وخلال الحفل نفسه، داعب أيضًا السيسي محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي أبدى رغبته في الحديث عن مدينة الجلود، بقوله «ممكن اتكلم؟»، ليرد السيسي: «لا»، لتعم موجة ضحك بين الحضور.