السيسي: نسعى لدفع الاقتصاد وتطوير الصناعة المصرية من خلال المشروعات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المشروعات التي تُطلقها الدولة المصرية من حين لآخر، آخرها مشروع تطوير القرى المصرية، تُعطي فرصة للمصانع المحلية ولقطاع الصناعة المصري أن يعمل، «كل الكلام اللي إحنا بنتكلم عليه من مشروعات نتمنى أن مستلزماته نجبها من مصر طبعًا».

وأضاف «السيسي»، خلال تصريحاته للإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف، على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد، « نتمنى إن أي مواسير صرف أو كابلات كهرباء أو محطات معالجة بطلمابتها، أي حاجة ممكن تستخدم في صالح هذه الأشغال تبقى تنتج في مصر».

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن هذا الأمر سيخفف الضغط على الدولار، كما أنها فرصة للصناعة المصرية للازدهار واستعادة قوتها، «هنقول للمصانع خد اشتغل وهات ونبتدي نعمل ونحرك الاقتصاد، أي حاجة في الـ1500 قرية كمرحلة أولى مخططين ندخل ونخرج بتوب تاني خالص».

وتابع، «طب أهالينا في الريف يساعدونا إزاي؟ هقولكم، فيه أعمال حفر عشان الصرف الصحي وغيره هتحدث، استحملوا شوية اللي هنعمله عشان نخلص في أسرع وقت ممكن، أنا متفائل جدا بالله سبحانه وتعالى وكمان هنبدأ من بكرة حملة التطعيم على اللقات من بكرة على الأطقم الطبية، ثم الناس اللي عندها أمراض مزمنة ثم كبار السن تحياتي ليكم جمعيا ومن خلالكم لمصر وكل سنة وانتم طيبين».