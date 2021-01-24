أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الإسماعيلية: ارتفاع ملحوظ للبطاطس

شهدت أسواق محافظة الاسماعيلية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البطاطس على مدار أمس السبت واليوم الأحد، وذلك مع انخفاض درجات الحرارة.

وسجل الكيلو في أسواق الجملة ما بين جنيه و75 قرش وجنيهين، بينما وصل إلى 3 جنيهات في أسواق التجزئة في ارتفاع ملحوظ عن بداية يناير، حيث سجلت نصف جنيه للكيلو في الأسواق وأقل من جنيه في أسواق التجزئة، ما دفع الكثير من المزارعين لعدم جمع الثمار.

شهدت محافظة الإسماعيلية، استقرارًا في أسعار الخضراوات بالأسواق خلال الأيام الماضية مع عزوف ملحوظ من المواطنين عن التردد على الأسواق.

وانخفضت أسعار الطماطم بشكل كبير، وسجل كيلو الطماطم جنيهين، فيما سجل الخيار 3 جنيهات، في انخفاض مستمر لسعر الكيلو لدى تجار التجزئة.

وتراوح سعر البصل من 3 إلى 4.5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الكوسة بين 3 و5 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا أيضًا ووصلت إلى 4 جنيهات للكيلو، وظل الثوم بسعره الثابت 18 جنيهًا للكيلو.

وسجل الفلفل الأخضر انخفاضًا ملحوظًا أيضًا ووصل إلى جنيهين للكيلو، فيما تراوح سعر الباذنجان بين جنيه و3 جنيهات للكيلو في ارتفاع طفيف للسعر، أما سعر البنجر فتراوح 5 و6 جنيهات للكيلو.

وشهدت سوق الفاكهة بالإسماعيلية استقرارًا للأسعار، منذ يومين، حيث سجل البرتقال 5 جنيهات لـ«أبوصرة»، و4 جنيهات للبرتقال البلدي، واستقر السكري عند 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الموز بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر العنب 11 جنيهًا للكيلو وتراوح اليوسفي ما بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو، فيما سجل التفاح المصري 18 جنيهًا للكيلو ووصل التفاح الإيطالي إلى 25 جنيهًا للكيلو.

وبحسب مزارعين في محافظة الإسماعيلية، فإن هناك كميات كبيرة من المحاصيل ما زالت في الأراضي لم يتم جمعها بسبب زيادة المعروض في الأسواق وانخفاض الأسعار.

وقال محمد السيد «والله بنبيع بالخسارة، بس هنعمل ايه الفلاح حالته تعبانة جدًا، والسوق السنة دي واقع في كل حاجة».

ويشير «السيد» إلى أنه يجمع الطماطم يوميًا من أرضه بمنطقة القصاصين في الإسماعيلية، ويأتي بها لبيعها على مدخل المدينة، أملًا في جمع التكاليف فقط.

يتابع: «أنا أصلا فلاح مش تاجر ولا بياع، الطماطم دي بتاعتي ومابتباعش في السوق ومفيش حل تاني غير اني أحاول أبيعها عشان أقلل الخسارة».

وقال محمود عبدالله، إن أسعار الخضروات انخفضت بشكل كبير على مدار الأيام الماضية، بسبب كثرة المعروض وعدم الإقبال من المواطنين.

وأضاف: «كل الفلاحين خسارتهم بالآلاف، ومفيش حد هيعوضهم، وبعضهم معرض للحبس بسبب إيصالات الأمانة لدي تجار الأدوية والمبيدات والكيماوي».