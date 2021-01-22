التفاصيل الكاملة لانفجار سيارة معبئة بأسطوانات غاز بطريق الإسماعيلية

أنهت النيابة العامة معاينة موقع انفجار سيارة أسطوانات غاز على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي منذ قليل.

وتحفظت الشرطة على سائق السيارة، بعد الاطمئنان علي صحته والتأكد من عدم وجود إصابات به، لعرضه على النيابة العامة للاستماع إلى أقواله.

وتعرضت سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من اسطوانات الغاز للانفجار، قبل أمتار قليلة من محطة تحصيل الرسوم بطريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي.

وبحسب بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن انفجار الإطار الأمامي للسيارة هو السبب في انقلابها وتعرض بعض الاسطوانات للانفجار.

وقال إن السيارة كان على متنها 250 أسطوانة غاز، وتعرضت للانقلاب في الكيلو 86 قرب محطة تحصيل الرسوم «الكارتة».

وأضاف بشارة أن السيارة كانت في طريق عودتها من مصنع التعبئة في مدينة العاشر من رمضان متجهة إلى مستودع سرابيوم التابع لمركز ومدينة فايد.

وانتقل الي مكان الحادث اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومدحت عباس، رئيس مركز ومدينة القصاصين للتواجد بمكان الحادث.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف نجحت في السيطرة على الحريق.

وبحسب اللواء شريف بشارة، فإن سيارات الإطفاء وصلت خلال 10 دقائق فقط من اشتعال النيران بها، مؤكدا أنه لا توجد أي إصابات في الحادث.

وبحسب مصدر في الحماية المدينة، فإن السيارة تم إطفائها عبر «خزانات البوردة» ثم إجراء عمليات التبريد بمدافع المياه الخاصة بسيارات الإطفاء.

وأكدت مصادر بالإسعاف، عدم نقل أي مصابين في الحادث، فيما أشار شهود عيان إلي أن السائق خرج من السيارة بعد انقلابها واشتعال النيران بها.

وتسبب الحادث في إغلاق طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي لما يقرب من ساعة تقريبا.

واتخذ المواطنون محور 30 يونيو كطريق بديل إلى القاهرة، بدلا من التوقف علي طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي.

ونجحت إدارة المرور، بالتعاون مع معدات مجلس مدينة القصاصين، في رفع السيارة من نهر الطريق الي جانبه والتحفظ على كميات أسطوانات الغاز لحين وصول فريق النيابة العامة ومعاينة مكان الحادث.

وبحسب شهود العيان، فإن انفجار السيارة كان على بعد أمتار قليلة جدا من المقر الرئيسي لمحطة تحصيل الرسوم وكمين مديرية أمن الإسماعيلية الثابت على الطريق.

واستمع فريق من النيابة العامة لأقوال بعض شهود العيان على الحادث فيما تستكمل النيابة التحقيقات بالإستماع لأقوال السائق، وطلب تقرير المعاينة الفني من الإدارة العامة للمرور.

وأكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، على أن الحادث لم يسفر عن إصابة أي مواطن أو أية وفيات فيما تم إعادة فتح الطريق بالكامل بعد ساعة من وقوع الحادث.