استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، استقرارًا في أسعار الخضراوات بالأسواق الأيام الماضية.

وانخفضت أسعار الطماطم والبطاطس في الأسواق بشكل كبير، وسجل كيلو الطماطم جنيهين، فيما سجلت البطاطس جنيهًا ونصف الجنيه للكيلو، وسجل الخيار 3 جنيهات، في انخفاض مستمر لسعر الكيلو لدى تجار التجزئة.

وتراوح سعر البصل من 3 إلى 4.5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الكوسة بين 3 و5 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا أيضًا ووصلت إلى 4 جنيهات للكيلو، وظل الثوم بسعره الثابت 18 جنيهًا للكيلو.

وسجل الفلفل الأخضر انخفاضًا ملحوظًا أيضًا ووصل إلى جنيهين للكيلو فيما تراوح سعر الباذنجان بين جنيه و3 جنيهات للكيلو في ارتفاع طفيف للسعر، فيما سجل البنجر 5 و6 جنيهات للكيلو.

وشهدت سوق الفاكهة بالإسماعيلية استقرارًا للأسعار، أمس الجمعة، حيث سجل البرتقال 5 جنيهات لـ«أبوصرة» و4 جنيهات للبرتقال البلدي، واستقر السكري عند 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الموز بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر العنب 11 جنيهًا للكيلو وتراوح اليوسفي ما بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو، فيما سجل التفاح المصري 18 جنيهًا للكيلو ووصل التفاح الإيطالي إلى 25 جنيهًا للكيلو.

وبحسب مزارعين في محافظة الإسماعيلية، فإن هناك كميات كبيرة من المحاصيل ما زالت في الأراضي لم يتم جمعها بسبب زيادة المعروض في الأسواق وانخفاض الأسعار.

وقال محمد الهادي، مزارع، إنهم لجأوا إلى إرسال الخضراوات إلى محافظات مصر الساحلية لارتفاع الأسعار بشكل طفيف قد يغطي سعر التكلفة على الفلاح.

وأضاف: «للأسف هذا الموسم سيئ جدًا على كل المزارعين ولم ينجُ منه أحد، وسيؤثر يشكل كبير على الزراعة الموسم المقبل لعدم قدرة الفلاحين على سداد تكلفة زراعة هذا العام وعدم وجود أي عائد مادي».

وقال إن المزارعين يعملون بنظام الاقتراض، سواء من تجار المبيدات الزراعية أو بائعي الأسمدة، على أن يتم السداد بعد بيع المحصول، إلا أن الغالبية العظمى لن تتمكن من بيع المحصول بالسعر المناسب لتغطية التكلفة هذا العام.

وأشار إلى أن محصول الباذنجان والبطاطس والطماطم تحديدًا في الإسماعيلية عزف بعض المزارعين عن جمعه بسبب ارتفاع التكلفة وانخفاض أسعارها بشكل كبير في الأسواق.