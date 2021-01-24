فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة للصيانة اليوم

أكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن مناطق (عمارات النجدة - الروضة - الحجاز - المقاولون العرب - المدرسة اليابانية - العيادات الطبية - محطة تموين السيارات «وطنية» - وشركة عش الملاحة للبترول)، وذلك ابتدا من الساعة التاسعة صباحًا اليوم الأحد حتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك لأعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

يذكر أن أجهزة مجلس مدينة سفاجا تمكنت من إزالة عدد من الإشغالات بعدة مناطق في حي شمال، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر لجميع رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات لرفع كافة الإشغالات بالشوارع، لتحقيق السيولة المرورية، وكذا مراجعة التزام المحال والكافتريات بتطبيق كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، استمرار تكثيف الحملات المكبرة للإزالات الفورية ورفع الإشغالات والتعديات التي تعوق الطريق، بهدف تسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين ولإضفاء مظهر حضاري وجمالي بأرجاء المدينة.

وأشار أن حي شمال الغردقة برئاسة اللواء حامد أحمد حامد، ومساعدي رئيس الحي ومهندسى التنظيم، شن حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات، ما أسفرت عن تنفيذ 80 حالة إزالة فورية بنطاق الحي بمنطقه مبارك 11 و12 و13، وتم رفع الإشغالات وإزالة المخالفات والتنبيه بعدم وضعها مرة أخرى.