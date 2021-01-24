بسبب كورونا.. «المهندسين» تعلق خدماتها وتغلق المقر 4 أيام للتعقيم

جددت نقابة المهندسين مطالبها لأعضائها بعدم الحضور لمقر النقابة، معلنة تعليق تقديم الخدمات النقابية والرعاية الصحية بسبب إجراء عملية تعقيم بمقر النقابة العامة أواخر يناير الجاري، ويعد هذا الطلب هو الثاني خلال الشهر الجاري، إذ طالبت النقابة في 5 يناير، أعضاءها بعدم الحضور إلى مقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية واستخدام تقنية الاشتراك في الرعاية الصحية «أون لاين»، منعا للزحام الذي قد يتسبب في تفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

تعليق الخدمات النقابية

وقالت النقابة في بيان لها إنه «حرصا من نقابة المهندسين على الحفاظ على صحة وسلامة جموع المهندسين والعاملين بالنقابة العامة، في ظل وجود جائحة كورونا، تؤكد النقابة تعليق الخدمات النقابية والرعاية الصحية السبت والأحد المقبلين 30 و31 يناير 2021، للقيام بتعقيم وتطهير جميع إدارات النقابة العامة، بدءا من يوم الخميس 28 يناير، وحتى نهاية يوم الأحد 31 يناير 2021».

وكانت نقابة المهندسين، قد دشنت تطبيقا إلكترونيا باسم «نقابة المهندسين المصرية- نقابتي»، يجري من خلاله الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية، وأعلنت النقابة أنه قد اشترك في المشروع أكثر من 121 ألف عضو، منهم 27 ألف عضو «أون لاين»، وأوضحت في طلبها السابق للأعضاء بعدم التواجد بمقر النقابة، أنّه التزاما بالإجراءات الاحترازية في ظل وجود جائحة كورونا، تؤكد النقابة العامة، على المهندسين مشتركي الرعاية الصحية، أنّ الكارنيهات لعام 2020 سارية حتى 31 يناير 2021.

إرسال الكارنيهات للمنازل

وأشارت النقابة، إلى أنّه جرى التنبيه على الجهات الطبية المشاركة في المشروع باستمرار تقديم الخدمة طبقا لذلك، وأشارت إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمي بنجاح وإتاحة الاشتراك والسداد عن طريق خدمة الموبايل، مع وجود خدمة كول سنتر للرد على الاستفسارات والمعاونة في ذلك برقم تليفون 0235317300، وتابعت النقابة: «يجري إرسال كارنيهات الرعاية الصحية لعام 2021 للمهندسين المشتركين على عناوينهم المسجلة لدى النقابة والمدونة باستمارات الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية».