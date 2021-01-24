تنفيذ 4 مشروعات سكنية في مطروح وتسليم 82 شقة خلال أيام

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنفيذ 4 مشروعات في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، من بينها تسليم 82 وحدة سكنية جديدة فى عمارات الكيلو 4 الجديدة بحي الشروق بمدينة مرسى مطروح، خلال الأيام المقبلة.

وقال «شعيب»، اليوم الأحد، إن هناك تنسيقًا بين محافظة مطروح ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإنشاء منطقة الإسكان الاجتماعي على مساحة 30 فدانًا خلف مشروع «ابني بيتك» بمنطقة الإمام مالك في مرسى مطروح، واستكمال إنشاء الأسواق الحضارية، ومنها السوق الحضاري في واحة سيوة، وجاري التنفيذ حاليًا والإنتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 90 %.

وأضاف أنه يجرى حاليًا تنفيذ القرار 361، بتحويل ولاية 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يعمل على إقامة المزيد من المدن الحديثة على غرار العلمين الجديدة ورأس الحكمة الجديدة وغيرها، ما يوفر مزيد من فرص العمل للشباب.

وأشار إلى الانتهاء من المخطط العمراني الاستراتيجي والتفصيلي لعدد من مدن المحافظة، وتطوير 6 مناطق سكنية بمدينة مرسى مطروح تطويرًا شاملًا، بالتنسيق مع صندوق تطويرالعشوائيات، وهي عزبة العجارمة، والعزبة الغربية، وعزبة السلام، وعزبة الشيخ صافى، وعزبة المغاربة، بالإضافة إلى عزبة كفر الشيخ، من خلال القيام بأعمال تطوير الشوارع بالأسفلت ومد شبكات المياه، وتركيب أعمدة، وكشافات إنارة جديدة، وأرصفه وتجميلها بتركيب البلدورات وزرع الأشجار والمساحات الخضراء، وجارى الإسراع فى إعادة الشئ لأصله بعدة مناطق سكنية فى مطروح.

ولفت إلى أن من ضمن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا استكمال تطوير عمارات الكيلو 4 بـ10 عمارات كمرحلة ثانية بالتعاون مع البنك الأهلى المصري، وتنفيذ الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية بتكلفة 120 مليون جنيه، بإجمالى 35 عمارة سكنية.