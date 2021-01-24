ضبط سارق محتويات سيارة برلماني بكفر الشيخ: كاميرات المراقبة رصدته

ألقت قوات الشرطة بقسم كفر الشيخ، القبض على سارق محتويات سيارة المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ وقلين.

وقال «حجازي»، إن كاميرات المراقبة رصدت السارق، وحددت قوات الشرطة هويته، وجرى القبض عليه، مشيرًا إلى أنه تسلم محتويات السيارة المسروقة.

وتعرضت سيارة عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، باسم حجازي، لتحطيم الزجاج وسرقة عدد من محتوياتها، أثناء أدائه صلاة الجمعة الماضية.

ودوّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك»، منشورات تضامن مع نائب البرلمان، مؤكدين سرقة هاتفه المحمول ومحفظته الشخصية من السيارة، وقال «حجازي»، إنه استنجد بالشرطة عن طريق هاتف أحد ذويه، فحضرت قوة أمنية لمعاينة السيارة، وبعدها حُرر محضر بقسم أول شرطة كفر الشيخ، وتم فحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان تحطيم زجاج السيارة، مضيفاً أنه جرى تحديد هوية سارق المحتويات، عن طريق إحدى كاميرات المراقبة القريبة من المنزل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قوات الشرطة حضرت فور إخطارهم وجرى معاينة السيارة، وتبين اختفاء هاتف محمول والمحفظة الخاصة به بعدما حطم السارق زجاج السيارة الأمامي.

يذكر أن باسم حجازي، أحد النواب الشباب، الذين نجحوا في الدورة البرلمانية الحالية بأصوات كبيرة، عن حزب الوفد بالدائرة الأولى والتي تضم مركزي قلين وكفر الشيخ.

ويحظى «حجازي» بشعبية كبيرة خاصة بين الشباب، وكانت له كلمة قوية خلال الجلسة الأولى العامة للبرلمان حين وجه حديثه لوزير التنمية المحلية حول قانون التصالح وعدم إدراج بعض القرى بالحيز العمراني.