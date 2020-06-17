بينهم عضو مجلس نواب سابق.. كفر الشيخ تودع 3 من ضحايا كورونا  

ودعت محافظة كفرالشيخ اليوم، ثلاثة من أبنائها في عدد من القرى، بعد وفاتهم متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

حيث شيع أهالي قرية "الورق"، مركز سيدى سالم بكفرالشيخ، اليوم الأربعاء، جنازة الدكتور محمد يحي عقل، عضو مجلس النواب الأسبق والأستاذ بكليتي الأداب والتربية بجامعه كفرالشيخ، والذي وافته المنية بعد صراع مع فيروس كورونا، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة خمسة أيام متتالية، في مستشفى عزل بلطيم.

كما شيع أهالي قرية "الحمراوي"، التابعة لمركز كفرالشيخ، وسط إجراءات احترازية شديدة، جنازتين إحداهما للدكتور الصيدلي منتصر علام، والذي توفي بعد إصابته منذ خمسة أيام بفيروس كورونا، بينما كانت الثانية لأحد أبناء القرية ويدعى جمال عبدالعال، بعد إصابته بفيروس كورونا.