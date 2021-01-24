مصدر بـ«الكهرباء»: 2.2 مليار جنيه خسائر سرقات التيار خلال عام

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر تكبد القطاع خسائر قدرها 2.2 مليار جنيه بسبب سرقات التيار خلال عام، لافتا إلى أن إجمالى سرقة التيار الكهربائي بلغ ما يقرب من 300 مليون كيلو وات ساعة شهريا على مستوى محافظات الجمهورية وهو ما دفع الوزارة للمضى قدما فى تركيب العدادات الكودية لوقف نزيف السرقات والتعدى على الشبكة الكهربائية بشكل غير شرعي.

الخسائر تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن

وقال المصدر لـ«الوطن» إن الخسائر المالية والفنية نتيجة سرقة التيار الكهربائي تؤثر في النهاية على مستوى الخدمة التي يحصل عليها المواطن، لافتا إلى أن بعض الخسائر التي تتعرض لها الدولة نتيجة سرقات التيار الكهربائي تتمثل في زيادة نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء نتيجة استخدام طاقة كهربائية من الشبكة دون تحصيل قيمتها، إضافة إلى المشكلات الفنية نتيجة الأحمال الإضافية غير المعروفة لدى شركات التوزيع مع تكبد خسائر مالية ضخمة سنوية وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائي.

البحث عن طرق لمواجهة السرقات

قال المصدر إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر بدأت في البحث عن حلول وطرق جديدة لمواجهة ارتفاع معدلات سرقات التيار الكهربائي في بعض المناطق التي تعرضت لخسائر مالية وفنية.

مبادرة لتشجيع المواطنين عن الإبلاغ عن السرقات

وأشار المصدر إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة لتشجع المواطنين على الإبلاغ عن حالات سرقات التيار الكهربائي، لافتا إلى توفير الشركة القابضة لكهرباء مصر عددًا من الطرق للإبلاغ عن حالات سرقة التيار الكهربائي مع ضمان سرية بيانات المبلغ من خلال الاتصال على الرقم الموحد 121.

تزايد معدلات الأعطال

وأوضح أن سرقة التيار الكهرباء تؤدي إلى تزايد معدلات الأعطال في شبكة الكهرباء نتيجة التعدي غير المنظم الذي يحدث على شبكة الكهرباء، بالإضافة إلى زيادة الأحمال في بعض المناطق دون وجود استعدادات أو إضافة للمحولات والمهمات الكهربائية ما يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية نتيجة انخفاض جهد الكهرباء.

طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي

وطالبت وزارة الكهرباء المواطنين بالإبلاغ فورًا عن وجود أي تعديات أو سرقات متعلقة بالتيار الكهربائى بالمناطق الموجودين فيها لضمان وصول وانتظام الكهرباء للمواطنين الملتزمين بالإجراءات القانونية والشرعية لتوصيل التيار إلى الوحدات السكنية الخاصة بهم من خلال

- الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (121).

- الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء (http://www.moee.gov.eg/test_new/Home.aspx).

ملء البيانات:

- يجب أن يتضمن البلاغ بيانات عامة تشمل طبيعة الموقف المُبلغ عنه في سرقة التيار الكهربائي.

- يجب أن يتضمن النموذج اسم المُبلغ عنه من أجل استيفاء البيانات الخاصة به، ووضعها ضمن جدول الضبطية القضائية لموظفي الوزارة.

- يجب أن تشتمل البيانات المرفقة على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل حتى تتم ملاحقته بصورة دقيقة.

- يجب تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها وهل هى سكنية أم صناعية أم تجارية أو دور عبادة أو لها نشاط مختلط.

- يتيح الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء لمن قام بالإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي بوضع بياناته بصورة اختيارية.

الاجراءات التي تقوم بها الكهرباء لضبط حالات السرقة

- الضبط عن طريق مندوب الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع .

-الضبط في حضور المنتفع أو أحد أقاربه ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط .

- تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت وتكون في عهدة الفني التابع للشركة ويتم إثبات الحالة الظاهرية للعداد والطريقة التي تمت بها السرقة ووقت الضبط .

- يتضمن التقرير وصفًا دقيقًا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع بالسرقة، ويتم ذكرها في تقرير الضبط .

- يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط.

- تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة علي وجه الدقة.

العقوبات التي يواجهها سارقي التيار الكهربائي

- تحديد كمية التيار المسروق طبقاً لإجمالي الأحمال المركبة لدى المحرر ضده تقرير السرقة وقت الضبط، وذلك على أساس 8 ساعات يومية للاستخدمات المنزلية و12 ساعة لباقي الأغراض .

- تحديد قيمة التيار المسروق بالأسعار السائدة بمراعاة الشرائح التصاعدية في الإستخدمات المنزلية والتجارية شهرياً وبحد أقصي 12 شهرًا.

- يتم مضاعفة قيمة التيار المسروق «بعد حسابه بسعر أعلى شريحة محاسبة».

- يتم مضاعفة القيمة في حالة تكرار السرقة.