بسبب علاقة جنسية.. إحالة قاتل حفيدة رئيس وزراء ليبيا الأسبق للجنايات

قال مصدر قضائي، إن النيابة العامة أحالت المتهم بقتل حفيدة ونيس القذافي آخر رئيس وزراء لليبيا في عهد الملكية إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة القتل العمد للمجني عليها ريتاج محسن ونيس القدافي.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم قتل عمدا المجني عليها حيث قام على إثر خلاف دب بينهما لإلحاحها المستمر على طلبها الزواج منه بدفعها من أعلى شرفة غرفة النوم بالطابق السابع العلوي، بإحدى الشقق بالتجمع الخامس فسقطت جثة هامدة.

شاهد: القاتل أخبرنا أنها انتحرت

واستمعت النيابة لأقوال صاحب جراج بالعقار، الذي أكد في شهادته بأنه أثناء تواجده بمسكن المتهم، صعد الأخير والمجني عليها إلى الطابق العلوي وقد تنامى إلى سمعه صوت شجار بينهما لم يتبين مضمونه لتحدثهما باللهجة الليبية وقد تبين قول المجني عليها لكلمة (ليه) عدة مرات حتى انقطع صوتهما ثم فوجىء بعد مرور خمسة عشر دقيقة بالمتهم يهرول إليه مخبرا إياهم بانتحار المجني عليها.

صديقة المجني عليها: المتهم رفض الزواج منها

وقالت دانيا سعد المريمي الهاشمي ليبية الجنسية، وإحدى الشهود في القضية، إنها صديقة مقربة للمجني عليها، وأن الضحية والمتهم كانا على خلاف دائم بسبب رفضه الزواج منها رغم الحاحها لوجود علاقة جنسية بينهما، وقبل ساعات من حدوث الواقعة ورد إليها اتصال هاتفي من المجني عليها وقد تلاحظ لها تحدثها بصوت خافت وبطريقة متوترة وتطلب منها التفتيش في متعلقات الشاهدة الثانية الشخصية للبحث عن النظارات الخاصة بالمتهم حيث أن الأخيرة كانت تحتفظ بخمسة نظارات خاصة بها وقد أعادت ثلاثة منها فقط مخبرة إياها بكونها لا تعلم كيف سيكون رد فعل المتهم على تلك، فأخبرتها بكون الأخيرة قد غادرت وأخذت متعلقاتها الشخصية.