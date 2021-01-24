تعافي 7 حالات من كورونا بمستشفى الأقصر العام

أعلنت مستشفي الأقصر العام خروج 7 حالات، بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور خلف عمر، مدير المستشفي، إنه بخروج حالات اليوم، وصل عدد المتعافين منذ بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد 100 حالة.

وأكد «عمر»، أن المستشفى تقوم بإجراء عملية فرز للمصابين، والذين تظهر عليهم الأعراض في غرفة خاصة للعزل، وبعد إجراء التحاليل والأشعة يتم نقلهم إلى قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل، لافتًا إلى أن جميع حالات العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا يتم متابعتهم من خلال أفضل أطباء عناية مركزة، بقيادة الدكتور منتصر عبد الفتاح استاذ طب جامعة اسيوط و هو مشرف فني علي عنايات العزل بمحافظة الأقصر.

وناشد عبدالرحيم أبو الحجاج المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام، المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين، واستخدام الصابون والمطهرات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن مستشفى الأقصر العام، أول أمسن تعافي وخروج 6 حالات، كما أعلنت مستشفي العزل بالعديسات المخصصة لعزل الحالات الحرجة وصول حالات التعافي إلى 170 حالة بعد خروج 13 حالة، فيما لم يشهد المستشفى أي حالات وفاة جديدة خلال الأيام الماضية.

في سياق آخر، نظمت كنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت الوابورات، أمس السبت، ندوة بعنوان «الدور المجتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة»، داخل الكنيسة، للتوعية الإرشادية لذوي وتطوير سبل تقديم كافة الخدمات العامة وتذليل العقبات لذوي الإحتياجات الخاصة بمساعدة الدولة والكنيسة، تحت رعاية نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وحملة «15 مليون معاق».

وحضر الندوة كل من، محمد حسين وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وفاطمة مكي أحمد سليم نائب رئيس لجنة الازمات علي مستوي الجمهورية لذوي الاحتياجات الخاصة، والشيخ باهي أحمد حجاج من الأزهر الشريف، وتناولت الندوة عدة أمور خاصة لتطوير سبل تقديم كافة الخدمات العامة، وتذليل العقبات لذوي الاحتياجات الخاصة.