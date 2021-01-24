قرط وأرض وأموال.. 4 سيدات يتبرعن لـ«تحيا مصر» بكل ما يملكن

«بقرطها أو أرضها أو كل ما تملك».. طريقة انتهجتها العديد من سيدات مصر البسيطات، للتعبير عن حبهن لوطنهن، وإيمانا منهن بالدور المجتمعي لصندوق تحيا مصر، فمنذ إنشاء الصندوق، بادرت السيدات بالتعبير عن حب الوطن بطريقتهن الخاصة، مؤمنات بدورهن وأهميته في دعم المسيرة التي بدأها الصندوق لدعم المجتمع المصري.

الحاجة زينب تتبرع بقرطها

الحاجة زينب كانت من أوائل السيدات اللائي بادرن بالتبرع لصندوق تحيا مصر، حيث خرجت معلنة التبرع بقرطها، لصالح الصندوق في العام 2016، ومن ثم عادت الحاجة الكفيفة التي طالتها العديد من الشائعات المغرضة التي اضطرت للخروج لنفيها مرة أخرى في عام 2017 للتبرع بقراطها الثاني، إيمانا منها بالدور المجتمعي للصندوق الذي يدعم العديد من المشروعات.

وكانت الشائعات لاحقت الحاجة زينب، بأنّ زوجها ظهر في لقاء مع مبارك في عام 2005، ليخرج ابنها نافيا ذلك، مؤكدا أنّ والده توفي في التسعينيات، كما خرجت الحاجة زينب في تصريحات تلفزيونية قالت فيها: «بتمنى للرئيس السيسي التوفيق وبدعيله وربنا ينصره على من يعاديه، أنا اتبرعت بمبلغ الحلق لصندوق (تحيا مصر)».

نادية تتبرع بأرضها

في العام 2017 تبرعت نادية بدران عبدالرازق، مدير عام في محكمة بندر دمياط، بمساحة بأرض مساحتها بلغت نحو «فدان ونصف الفدان»، لصالح صندوق تحيا مصر، لإقامة مشروع يخدم الشباب العاطل، أو إقامة مؤسسة رعاية أو منفذ بيع تابع للقوات المسلحة، على الأرض التي تقع في زمام قرية السيالة بمركز دمياط.

سيدات محمد تؤجل عمرتها

في 2018 تبرعت «سيدات محمد إسماعيل عامر» بـ40 ألف جنيه لصالح صندوق «تحيا مصر»، بعد علمها بمبادرة «سيناء غالية علينا».

ونشر الصندوق بيانا رسميا قال فيه إنّ «سيدات» قررت تأجيل العمرة، والتبرع بقيمتها من أجل تنمية سيناء، لصالح الصندوق تعبيرا عن امتنانها لبطولات جنود مصر في العملية الشاملة سيناء 2018.

«سبيلة» تتبرع بكل ما تملك

تبرعت «الحاجة سبيلة» بكل ما تملك، وهو ما يتجاوز قيمته 200 ألف جنيه فضلا عن المشغولات الذهبية، لصالح صندوق تحيا مصر.

جاء ذلك بعد أن التقت «الحاجة سبيلة»، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن احتفالات مصر بيوم المرأة المصرية، عن سيدات محافظة الدقهلية في العام 2018، حيث طلبت التبرع بكل ثروتها لصالح الصندوق.