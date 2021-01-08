الحكومة تنفي شائعات تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة صندوق «تحيا مصر»

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يزعم تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة صندوق تحيا مصر، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع صندوق تحيا مصر، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة للمنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الصندوق، مُوضحا أن ذلك المنشور المتداول مزيف، وغير تابع نهائيا للصندوق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشيرا إلى أن الصندوق مستمر بتشكيل إدارته الحالية كما هي ولم يتم تعيين أي أعضاء جدد، مُشددا على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.