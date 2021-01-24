بشرى سارة.. صرف الدفعتين الـ4 و5 من إعانات عمال السياحة خلال أسبوعين

قال وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، يصرف الإعانتين الرابعة والخامسة للعاملين بالقطاع السياحي خلال أسبوعين، بعد انتهاء صرف الإعانتين الثانية والثالثة للعاملين بالمنشآت التي لديها استيفاءات أو تخلفت عن التقدم في الوقت المحدد، موضحا أنّ قيمة الإعانة الشهرية للعاملين تصرف وفقا للراتب الأساسي عن شهر ديسمبر 2019 بحد أدنى 600 جنيه، وحد أقصى 1575 جنيها.

وأشار إلى أنّ عدد العمالة بالقطاع السياحي المستحقة لتلك الإعانات تبلغ نحو 332 ألف عامل يعملون بنحو 1888 منشآة سياحية، موضحا أنّ الدولة في إطار قراراتها الداعمة للقطاع السياحي والعاملين به لمواجهة جائحة كورونا، قررت منح 9 إعانات شهرية للعاملين المؤمن عليهم بالقطاع السياحي، اعتبارا من أبريل الماضي وحتى ديسمبر 2020، لافتا إلى أنّ غالبية العاملين صرفوا الإعانات الـ3 الأولى.

وأوضح عاصم أنّ بعد غدا الثلاثاء آخر موعد للمنشآت السياحية والفندقية التي لم تتقدم من قبل لصرف الإعانة المالية المقررة للعاملين بالقطاع السياحي، للتقدم من جديد بالأوراق الخاصة بها للغرف السياحية التابعة لها، لتقديمها للصندوق لصرف الـ3 إعانات السابقة.

وتابع أنّ الاتحاد المصري للغرف السياحية، هو من تقدم بطلب لصندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، للسماح للمنشآت التي لم يصرف أي من العاملين إعانات للتقدم من جديد.

واتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمساعدة المنشآت السياحية والفندقية والعاملين بها لمواجهة أزمة كورونا، شملت منح إعانات للعاملين من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، فضلا عن تأجيل سداد المنشآت السياحية والفندقية لبعض المستحقات كالكهرباء والمياه والغاز، فضلا عن عدد من الإعفاءات والتأجيلات بشأن سداد الضرائب وإلغاء الحجز الإداري للمنشآت حتى نهاية 2021.