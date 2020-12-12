بعد ظهور مصل كورونا.. الغرف السياحية: السياحة ستستعيد عافيتها خلال 2021

قال على غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن العديد من الدول الأوروبية ستبدأ فى إعطاء مواطنيها المصل الخاص بكورونا خلال الأيام المقبلة، ما يمثل تقدما إيجابيا نحو استعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر عافيتها.

وأضاف "غنيم"، لـ"الوطن"، أن أعداد السياح الوافدين للمقاصد السياحية المصرية سيبدأ فى الارتفاع بداية من نهاية شهر مارس المقبل، على أن تصل الحركة الوافدة ذروتها خلال الربع الأخير من العام المقبل، مشيرا إلى أن إيجاد مصل لكورونا سيسهم فى زيادة حركة السياحة والسفر بين دول العالم خلال الفترة المقبلة.

وأشار "غنيم"، إلى أن أزمة كورونا أثرت بالسلب على حركة السفر حول العالم، موضحا أن السياحة المصرية تأثرت بشدة وبلغت خسائرها الشهرية أكثر من مليار دولار، لافتا إلى أن الإغلاق التام الذى أعلنته العديد من الدول الأوروبية بعد ارتفاع نسب الإصابة من فيروس كورونا بين مواطنيها، تسبب فى تراجع نسب الحجوزات بالمنشآت الفندقية خلال أعياد الكريسماس التى تحين خلال الـ 10 أيام الأخيرة من العام الحالى.

الأوكران يرفعون نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ خلال الكريسماس

ومن جهته قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، أن السياح الأوكران الذين سيأتون لقضاء الكريسماس ورأس السنة أغلبهم سيتوجه لشرم الشيخ، حيث إنها المدينة المفضلة للأوكران بمصر، لافتا إلى أن نسب الإشغال بها سيتراوح ما بين 25 إلى 30% خلال تلك الفترة، وتابع "نسب الحجوزات بالغردقة ومرسى علم خلال الكريسماس "ضعيفة" وذلك بعد إلغاء العديد من شركات السياحة الألمانية رحلاتها لمحافظة البحر الأحمر والتى كان مقررا أن تبدأ من يوم 19 ديسمبر الجارى" .

وأشار إلى أنه بالرغم من أن الأقصر وأسوان كانتا تتصدران نسب الإشغال بالفنادق خلال الكريسماس ورأس السنة، إلا أنهما سيعانيان خلال تلك الفترة نظرا لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين الأقصر وأى دولة أوروبية حاليا.