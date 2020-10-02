الغرف السياحية: 332 ألف عامل يصرفون إعانة القوى العاملة الأسبوع المقبل

قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن العاملون بالمنشآت السياحية والفندقية، سيبدأون خلال الأسبوع المقبل صرف الدفعة الثانية من الإعانة التى قررتها الدولة للعاملين بالقطاع السياحي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، والتي تصرف من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة.

وأضاف عاصم لـ"الوطن"، أن عدد العاملين الذين يحق لهم صرف تلك الإعانة يبلغ نحو 332 ألف عامل يعملون بنحو 1888 منشآة سياحية وفندقية، موضحًا أن قيمة الإعانة الشهرية تُصرف وفقا للراتب الأساسي للعامل بالمنشآة خلال شهر ديسمبر الماضي، لافتا إلى أن الحد الأدنى لتلك الإعانة يبلغ نحو 600 جنيها والأقصى 1575.

مخاطبة القوى العاملة لصرف باقي الإعانات

وأشار عاصم، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ىأصدر قرارا بأن تستمر إعانة العاملين بالقطاع السياحي حتى نهاية العام الحالي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن العاملون سيتقاضون إعانات لمدة 9 أشهر بداية من شهرأبريل الماضي وحتى شهر ديسمبر المقبل، لافتا إلى أنه ستتم مخاطبة وزارة القوى العاملة لسرعة صرف باقي تلك الإعانات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

وأوضح أن قرار مد صرف الإعانة حتى نهاية العام، يدل على أن الدولة وقيادتها تقف بكل قوة بجانب القطاع السياحي والعاملين به، خاصة أن صناعة السياحة كانت الأكثر تأثرا بأزمة فيروس كورونا.

ومن جهته وصف باسم حلقة، نقيب السياحيين، قرار الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد صرف إعانات العاملين بالقطاع السياحي حتى نهاية العام بالقرار "الحكيم"، خاصة في ظل الأزمات التي مر بها القطاع السياحي هذا العام، والتي أثرت بالسلب على دخول العاملين بالقطاع ، مشيدا بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسى "الأب" الذي وجه الحكومة لاتخاذ هذا القرار.

يشار إلى أن العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية صرفوا حتى الآن شهرا واحدا من تلك الإعانة، ويتبقى لهم 8 أشهر سيتم صرفها خلال الشهور المقبلة.