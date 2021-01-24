«الصحة» تخضع أطباء «عزل أبوخليفة» لفحصين قبل تلقيهم لقاح كورونا

قال مصدر مسؤول داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، أنه تم تخصيص 3 عيادات بالمستشفى للتطعيم بلقاح كورونا المستجد، مشيرا إلى أن كل غرفة تشمل طبيب و3 ممرضات بكل عيادة.

وأشار المصدر إلى أن التطعيمات يتم حفظها في الثلاجات، مؤكدا أنه قبل التطعيم تم قياس درجة الحرارة والضغط، للتأكد من صحة الطبيب كاملة قبل حصوله على اللقاح.

وتستعد وزارة الصحة والسكان لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء عملية تطعيم الأطقم الطبية، بعد قليل، بمستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية، ووفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية فإن أولوية تطعيم اللقاح تكون للأطقم الطبية باعتبارها أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس.

وأكدت أن الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والفزر والصدر والحميات وتشمل الأطباء وأطقم التمريض وموظفي الخدمات الطبية في هذه المنشآت، لها الأولوية في التطعيم لأنهم أكثر فئة معرضة لخطر الإصابة بالفيروس وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتستمر وزارة الصحة والسكان برفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، لاتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من أي فيروس معدي أو الفيروسات الأخرى.

ودشنت الوزارة علي مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المنصات لها وأرقام لاستقبال كافة استفسارات المواطنين الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، فضلا عن الخط الساخن 105 الذي تم تزويده بـ800 مقعد للرد على المواطنين، وبرنامج صحة مصر المزود بأكثر من لغة وعليه مستجدات الفيروس لحظة بلحظة.