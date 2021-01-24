مصدر: 87 عضوا بالفريق الطبي بمستشفى أبو خليفة يتلقون لقاح كورونا

قالت مصادر مسؤولة داخل مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي، إن 87 من أعضاء الفريق الطبي، من الأطباء والتمريض والفنيين، سيحصلون على لقاح فيروس كورونا.

خصصت وزارة الصحة والسكان، مستشفى أبو خليفة لعزل، ليكون أول مستشفى في مصر يتلقى الفريق الطبي بها لقاح فيروس كورونا.

وعمل «أبو خليفة» كثان مستشفى للحجر الصحي في بداية الموجة الأولى من جائحة كورونا، ونجح في الخروج بصورة جيدة لاقت استحسان المصابين من المصريين والأجانب.

وتعد مستشفى أبوخليفة للطوارئ من المشاريع الصحية القومية التي تم تنفيذها علي أرض الإسماعيلية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختصت المستشفى في بداية عملها كمستشفى للطوارئ لتصبح أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيليها بعد توقف استمر أكثر من 10 سنوات.

وتعمل المستشفى بطاقة إجمالية قدرها 111 سريرًا، منها 13 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 5 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ.

كما تم تجهيز المستشفي بـ 8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بجانب وحدة الأشعة المقطعية وجهازين أشعة عادية، و3 أجهزة سونار، وجهاز أكيو، و4 معامل مجهزة بأحدث التجهيزات، وبنك دم تخزيني، بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض بتكلفة إجمالية 273 مليون جنيه.

وشهدت المستشفى دخول عشرات الحالات من الأجانب من دول أمريكا وإيطاليا وألمانيا خلال جائحة كورونا الأولي قدمت سفاراتهم خطابات شكر للفرق الطبية علي مجهوداتهم خلال فترة اصابتهم.

وأكد الكثير من المواطنين ممن خضعو للعلاج داخل المستشفي علي قوة الخدمات الطبية وتفوقها، وهو ماظهر في تعافي نسب كبيرة من المصابين.

وشهدت المستشفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد 45 يوم تقريبا من دخولها للمستشفى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد دخولها للعناية المركزة وفشل الجهاز التنفسي في العمل.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة فتحت الموقع الخاص بتسجيل لقاحات فيروس كورورنا المستجد «كوفيد19»، داخليًا فقط لتسجيل الأطقم الطبية، كما أن المستشفيات هي الموكل بها تسجيل الأطقم الطبية لديها الذين لهم أولوية في الحصول على اللقاح.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، أنه تم بالفعل تسجيل الأطقم الطبية التي ستحصل على اللقاح غدًا، وهم 100 من الأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفه للعزل.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن كل شخص من الفرق الطبية قبل تلقي اللقاح سيوقع على إقرار يتضمن موافقة مستنيرة، تفيد بموافقته على تلقي اللقاح، وبعدها فورًا يبدأ تلقيحه على جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا.

وعن سر تأخر تلقيح الأطقم الطبية تابع «مفيش دول عندها لقاحات يغطي كل الشعب بتاعها، إحنا في مصر كنا حرصين على اننا منبدأش في التطعيم رغم أن كان عندها حوالي 50 ألف جرعة تطعيم موجودة على أرض مصر، ويكفي لتطعيم 25 ألف مواطن، بس حرصين نتأكد أو نضمن استدامة التطيعم وأن كل الفئات تحصل على الفئات تباعًا».

وواصل: «كل دفعة تطعيم تصل للبلاد احنا هنستكمل بها باقي الفئات، لن يحصل مواطن على الجرعة الأولى من التطعيم إلا والجرعة الثانية موجودة عشان لا نضطر نعمل زي اللي حصل في بعض دول العالم، الفرق بين الجرعتين وصلت عندهم مش 3 أسابيع أوشهر ده وصلت لـ 3 شهور».