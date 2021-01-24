عاجل.. مدير مستشفى أبوخليفة أول الحاصلين على لقاح كورونا اليوم

قالت مصادر في مستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، إن الدكتور محمد حسن، مدير المستشفى أول من سيحصل على لقاح كورونا الصيني، اليوم.

ةقال الدكتور محمد حسن، إن اللقاح ثبت فعاليته ولا داعي للخوف منه. وتابع في تصريح مقتضب لـ"الوطن": اللقاح آمن ولا أشعر بأي خوف أو خطر المهم الوباء يمشي وإن شاء تقدر نسيطر عليه.

كانت وزارة الصحة، أعلنت بدء تلقيح الفرق الطبية بداية من اليوم من مستشفى عزل أبو خليفة في الإسماعيلية.

يشار إلى أن مصادر طبية في وزارة الصحة، أعلنت أن العدد الذي سيحصل على التطعيم بلقاح كورونا عبارة عن أطباء وأفراد التمريض وعمال، ويتراوح عددهم بين 80 إلى 100 شخص.