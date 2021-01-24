نقيب التمريض: تطعيم الفريق الطبي بلقاح كورونا يجعلهم أقل عرضة للإصابة

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، إن إعطاء الأولوية للفريق الطبي بما فيها التمريض، في لقاح كورونا تعد خطوة إيجابية جدا، كما أن الإعلان عن البدء فيها أمر مبشر سيمنع الكثير من الإصابات بفيروس كورونا التي كانت تنتج عن أعضاء المهن الطبية الذين يعتبرون خط الدفاع الأول، لاسيما أنهم كانوا مصدر عدوى لأسرهم، في الفترة الماضية.

وأضافت نقيبة التمريض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: الاهتمام بمقدمي الرعاية الصحية نابع من اهتمام القيادة السياسية التي تقدر دور الأطباء والتمريض الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية المرضى ورعايتهم في مستشفيات العزل والحجر الصحي، موضحة أن النقابة تحث أعضائها على التسجيل في موقع الوزارة للحصول على التطعيم في أسرع وقت ممكن، حتى يكونوا محصنين من الإصابة بالفيروس، لافتة إلى أن التطعيم سيجعلهم أقل عرضة للإصابة بالمرض، وفي حال الاصابة ستكون الأعراض خفيفة، وليست بالقوة التي كان يأتي الفيروس عليها من ذي قبل، متابعة: «نحن في انتظار أن يتم تطعيم كل أعضاء الفريق الطبي الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وهم العاملين بمستشفيات العزل والحميات أولا ثم باقي المستشفيات».

إصابات كورونا بين الممرضين والممرضات تصل إلى الآلاف

وأكدت نقيبة التمريض، أن إصابات كورونا بين الممرضين والممرضات وصلت إلى آلالاف الإصابات، وتم تكريم المصابين من كورونا ومنحهم دعم مادي 2000 جنيه لكل مصاب و20 ألف جنيه لحالات الوفاة.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان خصصت غرف للحصول على التطعيمات مع توفير طاقم طبي بكل عيادة طبية يتم فيها تناول اللقاح، حيث يحصل كل شخص على جرعتين بين الأولى والثانية 21 يوما، ومن المقرر أن يتم تطعيم 100 من الطواقم الطبية داخل مستشفى العزل في أبوخليفة بالإسماعيلية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.