«الصحة» تستقبل شحنة من لقاحي «أسترازينيكا» و«سينوفارم» نهاية الأسبوع

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشؤون المبادرات الصحية، إن مصر تستعد لاستقبال شحنة من لقاحي «سينوفارم» الصيني و«استرازنيكا» البريطاني بنهاية الأسبوع الجاري.

وتابع حساني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة ستبدأ تطعيم المواطنين فور الانتهاء من تطعيم الأطفال والفرق الطبية، مشيرا إلى أن جميع مستشفيات العزل على مستوى محافظات الجمهورية ستبدأ التطعيم بعد مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية.

وأضاف أن الفرق الطبية لها أولوية في الحصول على اللقاح، مؤكدا أنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس نظرا لتعاملهم المباشر مع المرضى داخل مستشفيات العزل بوزارة الصحة.

وتستعد وزارة الصحة والسكان لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء عملية تطعيم الأطقم الطبية، بعد قليل، بمستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية، ووفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية فإن أولوية تطعيم اللقاح تكون للأطقم الطبية باعتبارها أكثر الفئات عرضة للأصابة بالفيروس.