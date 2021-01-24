النائبة ضحى عاصي: تقدمت ببيان عاجل إلى «النواب» لحل أزمة «نادي القصة»

قالت الكاتبة والنائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، ولجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، إنها تقدمت ببيان عاجل إلى مجلس النواب، تطالب فيه كل من: «رئيس الوزراء ووزيرا الثقافة والتضامن الاجتماعي» بصفتهم، بحل أزمة «نادي القصة»، بالإضافة إلى وضع المؤسسات الثقافية الأهلية فى بؤرة المشهد باعتبارها جزءا أصيلا من تراث مصر الثقافي الحديث.

وأضافت «عاصي» لـ«الوطن»: «أسعى من خلال لجنة الثقافة والإعلام لإيجاد حل لإشكالية نادي القصة والمهددة بالإغلاق النهائي، بعد صدور الحكم لصالح المالك بطرد النادي من مقره بالقصر العيني، كما نهدف إلى إيجاد حل ليس فقط لنادي القصة وإنما لجميع الكيانات الثقافية المهددة بالإغلاق والتوقف مثل نادي الأدباء وأتلييه القاهرة وغيرها، لافتة: «لذلك أطلب من الحكومة ممثلة فى الوزرات المعنية بالتدخل إما بشراء المقر من المالك لتخصيصه للنشاط الثقافي، أو بالعمل على إيجاد مقر بديل للنادي».

جزء من تراث مصر الثقافي المعاصر

وتابعت: «وذلك كي لا يتم معاملة الكيانات الثقافية مثل أي كيانات أخرى، لما لها من وزن ثقافي، ولكي يتم معاملتها بمعايير وشروط خاصة انطلاقا من قيمتها الثقافية والتراثية باعتبارها تراث مصر، موضحة أن هذه الأماكن مثل نادى القصة ونادي الأدباء، وأتيليه القاهرة، هي جزء من تراث مصر الثقافى المعاصر، ونأمل أن يتم دراسة أوضاع هذه المؤسسات للحفاظ عليها.

وكانت محكمة الاستئناف، قضت يوم الأحد الموافق 17 يناير الجاري بتأييد حكم المحكمة الابتدائية بطرد نادي القصة من مقره بقصر العيني، باعتباره جهة اعتبارية مؤجرة، وبالتالي يجب إعادته إلى المالك وهم ورثة فؤاد سراج الدين، بناء على دعوى الطرد المرفوعة من ورثة فؤاد سراج الدين، «ملاك العقار الموجد به نادي القصة»، لإخلاء المقر العريق الذي أسسه وتوالى على رئاسته عمالقة الفكر والأدب في مصر والوطن العربي في الستينات ومنهم يوسف السباعي وإحسان عبدالقدوس ونجيب محفوظ.

يستحيل على نادي القصة تحمل الإيجار

ورغم التزام «نادي القصة» ببنود عقد الإيجار على مدار 60 عاما كما أن الإيجار زاد بالتدريج على مدار سنوات من 14 سنة في البداية ليصل إلى ما يقرب من 2000 جنيه ، طلب ورثة فؤاد سراج الدين زيادة القيمة الإيجارية إلى 10000 جنيه للشقة الواحدة، ما يستحيل على نادي القصة تحمله، لأنه جهة ثقافية غير هادفة للربح، تتبع وزارة التضامن تنظيميًا.