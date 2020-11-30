ضحى عاصي تناقش "غيوم فرنسية" في مكتبة مصر الليلة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة، الكاتب ضحى عاصي، لمناقشة روايتها "غيوم فرنسية"، ويناقش الرواية الناقد سيد ضيف الله، وذلك في الخامسة مساء اليوم الاثنين بمكتبة مصر الجديدة.

و"غيوم فرنسية"، صادرة عن دار ابن رشد للنشر والتوزيع، وتطرح إشكالية سؤال الهوية، والذي يبدو هو المشروع الأساس في منجز ما قدمته ضحى عاصي في الرواية بدء من روايتها الأولى "القاهرة 104" وصولًا إلى "غيوم فرنسية"، ويشكلان محاولة الغوص فى الشخصية المصرية على تنوعاتها المختلفة وفى أزمنة وظروف سياسية واجتماعية مختلفة.

وقال الناشر عن الرواية: "تأخذنا رواية غيوم فرنسية إلى نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، حيث تشتت الرؤى ويصعب الفهم في مفترق تاريخي كاشف لطبيعة العلاقة المركبة بين عناصر ومكونات نسيج المجتمع وأبناء الأرض الواحدة، شخوص الرواية يدخلون بنا هذا العالم الراهن أمامنا، ولكننا قد نخطئ قراءته".

وأضاف: "كلما أزحنا غشاوة أو غيمة وجدنا إننا مازلنا نعاني بعض الهموم التي دفعت بمجموعة من المصريين المسيحيين الارتحال إلى عالم آخر، حيث أبطال الرواية يكابدون مصائر ومحن ومآلات درامية مختلفة، لكنهم جميعا يشتركون معا خلال الرحلة المفعمة بالقسوة، في حيرة البحث عن إجابة لأسئلة الهوية كلها: ما معنى الوطن؟ ومعنى الوطنية المصرية بالذات؟ وكيف تكون مصريًا أساسًا؟ كما يصطدمون بمجتمع فرنسي في منعطف تاريخي، فرنسا لتوها انفجرت بالثورة، وانفجرت أفكار مائة عام من قبلها حول دور المواطن وفكرة المواطنة، عالم غارق في الغرابة والغربة في ظل مشهد تاريخي استثنائي مشبع بالارتباك والاضطراب، الناجمين عن أحداث الثورة الهائلة التي كانت قد عصفت للتو بمجتمع فرنسا بل وصل صداها، وداهمت تأثيراتها المزلزلة أغلب مجتمعات القارة الأوروبية".

يذكر أن رواية "غيوم فرنسية" هي العمل الروائي الثاني للروائية ضحى عاصي، ويأتي بعد روايتها الأولى" 104 القاهرة" الصادرة عن بيت الياسمين، وذلك إلى جوار مجموعتها القصصية "سعادة السوبر السوبر ماركت".