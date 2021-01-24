حكم قضائي بوقف قرار «الرياضة» بضم استاد الإسماعيلي لـ«استادات»

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من نصر أبوالحسن رئيس النادي الإسماعيلي، وألغت قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لتسليم استاد الاسماعيلية لشركة استادات، ومنحها حق الانتفاع لمدة 25 عاما.

وكان 33 من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي، تقدموا بدعوى عاجلة بمجلس الدولة لوقف قرار وزير الشباب والرياضة، بإسناد حق الانتفاع والإدارة والاستثمار لاستاد الإسماعيلية لإحدى الشركات.

وجاء على رأس مقدمي الدعوى، رئيسي النادى السابقين، المهندس نصر أبوالحسن والعميد محمد أبوالسعود، وعضوي المجلس السابقين عاطف زايد، خالد الطيب، وعضو الجمعية العمومية، وجاءت ضد كل من رئيس الوزراء، وزير الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلية الرياضي، والممثل القانوني لشركة برزنتيشن سبورت.

وطالب مقدمو الدعوي بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بإسناد حق الانتفاع والإدارة والاستثمار لاستاد الإسماعيلية، الخاص بنادي الإسماعيلية الرياضي، لشركة استادات، وهي إحدى شركات شركة برزنتيشن سبورت، لمدة 25 سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كما طالب مقدمو ببطلان بروتوكول التعاون وعقد الانتفاع المبرم بين وزارة الشباب والرياضة وشركة استادات إحدى شركات برزنتيشن سبورت، فيما تضمنه من إدراج استاد الإسماعيلية ضمن الاستادات التي يشملها البروتوكول، وعقد الانتفاع وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت أو ترتبت عن ذلك خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إبرام التعاقد، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ حقوق الطاعن الأخرى.