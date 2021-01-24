السكة الحديد: وحدات إسعافية للمشتبه في إصابتهم بـ كورونا

تواصل هيئة السكة الحديد، تطبيق غرامة الـ50 جنيهًا على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات والقطارات، طبقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحة أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلى والبحري يتم تعقيمها، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب، من خطر الإصابة بكورونا.

ومن جانبه، قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن حركة مسير القطارات تعمل بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على العاملين بمنع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء الكمامات الطبية، مع تغريم المخالف فورًا أو تحرير محضر شرطة ضده.

وأضاف «رسلان»، فى تصريحات لـ«الوطن»، بأن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ غرامات التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات، لافتًا إلى أنه لن يتم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحًا أن غرامات القطارات تصل إلى 50 جنيها للقطارات الروسية الجديدة و40 جنيها للقطارات الـVIP و30 جنيها للقطارات المكيفة الدرجة الأولى والثانية و20 جنيها لقطارات الضواحي و10 جنيهات لقطارات الدرجة الثالثة.

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أن الهيئة تقوم يوميًا بتنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا، مؤكدًا أن هناك وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات تقدم الدعم لأي راكب يشتبه فى إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لتلقي العلاج اللازم.