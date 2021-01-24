بدء رفع تراكمات قمامة مقلب بركة السبع بـ15 مليون جنيه

شهد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، بدء رفع تراكمات القمامة بمقلب بركة السبع العمومي ونقلها للمدفن الصحي بالسادات، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه تقريباً، بعد معاناة الاهالي لسنوات طويلة من الروائح الكريهة والأدخنة.

وأشار المحافظ إلى تخصيص 25 مليون جنيه لنقل 3 مقالب قمامة بمركز بركة السبع (مقلب بركة السبع العمومي، وكفر هلال، وطوخ طنبشا)، لرفع ما يقرب من 250 ألف طن تراكمات قمامة، وسيتم البدء في نقل التراكمات بالمقالب تباعاً عقب الإنتهاء من نقل تراكمات القمامة بمقلب بركة السبع العمومي.

وتفقد المحافظ بدء أعمال رفع تراكمات القمامة بمقلب بركة السبع العمومي على مساحة ما يقرب من 4 آلاف م2، مشيراً الي أن حجم تراكمات القمامة به بلغ ما يقرب من 120 ألف طن قمامة وسيتم الانتهاء من نقله خلال 3 أسابيع.

ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بضرورة حصر كافة بؤر تجمعات القمامة بنطاق المركز لرفعها ضمن أعمال رفع تراكمات المقالب، مشدداً علي القائمين علي الأعمال بضرورة بذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من إزالة كافة المخلفات وفق الجداول الزمنية المقررة، مع ضرورة تشميع السيارات المحملة وتغطيتها حفاظاً علي سلامة المواطنين ، والالتزام بخط سير السيارة المتفق عليه وصولاً للمدفن الصحي بكفر داود.

وأكد محافظ المنوفية الانتهاء من مقالب منوف وقويسنا وجاري الإنتهاء من مقلب تلا خلال الأسبوع الجاري، وذلك ضمن خطة محافظة المنوفية لرفع كافة مقالب القمامة علي مستوي المحافظة وتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن من المخلفات والاستفادة القصوى منها بما يعود بالنفع الاقتصادي والبيئي.

في سياق آخر، وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بحصر كافة الشوارع والأماكن التي يجوز فيها انتظار المركبات بما لا يعيق حركة المرور بالتنسيق مع إدارة مرور المنوفية، كما وجه مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشئون القانونية، بسرعة الانتهاء من وضع الاشتراطات العامة لاستخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات سواء للأفراد أو الشركات.

جاء ذلك خلال اجتماعه اللجنة العليا لتنظيم انتظار المركبات بشوارع المحافظة، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 150 لسنة 2020، بحضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، والمقدم تامر الأقصري وكيل إدارة المرور بالمنوفية والمستشار القانوني للمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم ومديرى عام إدارات الشؤون القانونية والمالية والإدارية بالديوان العام.

وفى بداية الاجتماع أكد محافظ المنوفية على أهمية قانون تنظيم انتظار المركبات والذي يهدف إلى انتظار المركبات وإحكام الرقابة عليها وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط ، وإتاحة فرص عمل للشركات والأفراد، وزيادة موارد الوحدات المحلية بما يعود بالنفع على المواطنين، يأتي هذا في اطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات والحد من الاختناقات المرورية لتحقيق السيولة المرورية.