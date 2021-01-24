«الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء جامعة المنوفية الأهلية

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على إنشاء جامعة المنوفية الأهلية، مشيرًا إلى أنه يجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستصدار موافقة رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس جامعة المنوفية، أن المخطط الزمني للإنشاء سيبدأ قريبًا، تمهيدًا لبدء الدراسة لتقديم خدمة تعليمية متميزة من خلال البرامج النوعية الجديدة لتأهيل الخريجين لسوق العمل، والاهتمام بالبحث العلمي في مختلف المجالات التي تحتاجها مصر وتساهم فى صناعة المستقبل.

علي صعيد متصل، عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الشهري للجنة المختبرات والأجهزة العلمية، والتي تضم في عضويتها نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسي أسعد للتعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن الباجوري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، عمداء الكليات، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، المحاسب محمد سعيد مدير عام التخطيط والمتابعة، المحاسب نصر سلام مدير عام المشريات وذلك عبر مواقع التواصل الإلكتروني «أون لاين».

وأكد «مبارك»، أنه تم تمويل المرحلة الثالثة من إجمالي الاعتمادات المالية في خطة العام المالي 2020 / 2021، وتم مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للجامعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإدراج المشروعات الجديدة المطلوبة بالخطة، وهي تعلية دور بمبني الصالات متعددة الأغراض وتطوير الموقع العام، وإنشاء مدرجات التربية النوعية بمدينة أشمون، وتطوير الموقع العام للمجمع النظري (علوم، تجارة، آداب، إعلام، حقوق، حاسبات ومعلومات)، وإنشاء مدرجات كلية الصيدلة، واستكمال إنشاء صالة الجمباز، واستكمال المعهد الفني للتمريض بمنشية سلطان، وتطوير مدينة كلية الهندسة مبنى 4،3،2،1، وعرض المشروعات التي سيتم الانتهاء منها في خطة العام المالي 2020/ 2021، وجاري عمل تقرير مفصل بها لوزارة التخطيط.

كما أحاط «مبارك» الأعضاء بجملة ما تم السماح من المستخلصات والمستندات من إجمالي الاعتمادات المخصصة للجامعة، وتم ارسالها للإدارة العامة للشئون المالية لاستكمال اجراءات الصرف، مؤكدا على الكليات بسرعة استصدار أوامر التوريد لبنود التجهيزات للمبالغ المرتبطة بها.