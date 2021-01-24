احتفالية لأسر الشهداء في المنوفية والمنيا وأسيوط بمناسبة عيد الشرطة

في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الـ69، تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمزا للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة، وفي إطار التلاحم والتواصل مع كل مؤسسات الدولة.. فقد أقامت مديريات أمن «المنوفية، المنيا، أسيوط» احتفاليات لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق تلك المحافظات.

وقد تم خلال الاحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديرا لما قدمه ذويهم من تضحيات فداء لأمن الوطن.

ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بهذا التكريم والذي يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.