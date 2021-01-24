مسؤول بالصحة البريطانية: اللقاحات لا توفر حماية كاملة من كورونا

قال جوناثان فان تام نائب رئيس الهيئة الوطنية للرعاية الصحية في بريطانيا، إن هناك بعض النقاط العلمية التي يجب التركيز عليها عند الحديث عن لقاحات كورونا، ومنها أنها غير فعالة بنسبة 100%، ولن يتمتع أي شخص بحماية كاملة من الفيروس، وأفضل طريقة لمنع العدوى هي الالتزام بالإجراءات الوقائية لتقليل عدد الإصابات، كما أوضح أنه حتى بعد تلقي جرعتي اللقاح من المحتمل نقل العدوى للآخرين، مما يجعل عدد الحالات مرتفعا ويعرض كل من لم يتلق اللقاح للخطر، ما يعني أنه من غير المعروف حتى الآن تأثير اللقاح على انتقال الفيروس.

وأشار المسؤول البريطاني في مقال له بجريدة «ديلي تلجراف» البريطانية، إن لقاح فيروس كورونا منح الأمل للبشر بعد نحو عام من بداية الجائحة لكنه لم يقض على الفيروس، وتابع بأن اللقاحات تمهد الطريق للخروج من الوباء والعودة إلى الحياة، ولتحقيق ذلك في أسرع وقت، نحتاج إلى خفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بأسرع ما يمكن، بالتزامن مع تطعيم الفئات الأكثر ضعفا وفقا للأولويات والإمكانات المتوفرة.

وأكد «فان تام» أن جميع الناس معرضون لخطر الفيروس، ولا يمكن إنتاج اللقاحات بمعدلات ضخمة وبسرعة قياسية، وأن العام الماضي كان عاما صعبا للغاية، وقد جلب اللقاح أملا كبيرا، ونحن في المرحلة الأخيرة من انتشار الوباء، ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لفترة طويلة.

وأضافت الصحيفة، أن الحكومة البريطانية، عززت قوانين العزل المتعلقة بفيروس كورونا لمنح المجالس المحلية سلطة إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر والأماكن العامة حتى 17 يوليو المقبل، بينما قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن الحكومة لا يمكنها أن تفكر في تخفيف قيود الإغلاق مع ارتفاع معدلات الإصابة في الوقت الحالي، وإلى أن يكون لديها ثقة في نجاح برنامج التطعيم.