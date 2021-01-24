إقامة مجتمع بدوي مستدام بشرم الشيخ بعد إعلانها «مدينة خضراء»

أكدت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، أنه يُجرى إقامة مجتمع بدوي متكامل بمدينة شرم الشيخ، ويُجرى تزويده بكافة المرافق والتجهيزات الخاصة لمعيشة أفضل بشكل يتلائم مع مدينة شرم الشيخ، التي تُعد مدينة سياحية عالمية ذو طابع خاص، مشيدة بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظة، وسرعة الاستجابة لإصدار توصيف متكامل لكافة المشروعات المقترحة، وإعداد دراسات الجدوى، والعائد على الاستثمارات المطلوبة من قبل المحافظة.

وقال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن مجلس المدينة على استعداد لدعم المخطط التفصيلي واتخاذه كافة الإجراءات التنفيذية لإقامة مجتمع بدوي مستدام ليتماشى مع طبيعة مدينة شرم الشيخ التي جرى إعلانها «مدينة الخضراء».

وأكد رئيس المدينة، على أن الرؤية التنموية لمدينة شرم الشيخ ستحولها لبوابة شرقية عالمية وإقليمية لمصر، ومقصدا سياحيا عالميا يتسم بالمرونة، والقدرة على مواجهة القضايا والتحديات المحلية والاقليمية، لوضع المدينة في مصاف المدن العالمية السياحية الخضراء ذات الأنشطة والاقتصاد المتعدد.

واشار إلى أن محافظ جنوب سيناء، يولي اهتمامًا كبيرًا للمشروع، من أجل تحقيق المخطط الاستراتيجي التي جرى التوصل إليه، وارتباطه بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، والأجندة الحضرية الجديدة، ضمن خطة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال تفقد المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والمهندس كرم معوض، استشاري التخطيط العمراني بجنوب سيناء، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، لمنطقة مضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، لاستعراض المخطط الاستراتيجي لمدينة شرم الشيخ الخضراء على المواطنين والمشرفين على المضمار.

وقامت نائب المحافظ وفريق العمل المرافق لها بأعمال الرفع المساحي للمدينة الرياضية بقطاع السفاري، لمطابقته بالمخطط التفصيلي الاستراتيجي، الذي يضم مضمار الهجن، ومضمار الفروسية، إضافة إلى مستشفى وحجر بيطري، والمبني الإداري للمضمار، وقرية تراثية عربية، كما يتضمن أيضًا بورصة للجمال والخيول.

وعقدت نائب المحافظ، والوفد المرافق لها، اجتماعا مع سكان المنطقة من البدو العاملين بقطاع السفاري بمضمار الهجن، لاستعراض رؤية المحافظة لبناء مجتمع بدوي متكامل ومستدام بالمنطقة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.