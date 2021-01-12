10 توصيات للجنة تسويق السياحة الثقافية للخروج من أزمة كورونا

عقدت اليوم، لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، اجتماعا بحضور رؤساء الشركات السياحية، ومديري الفنادق ومسؤولي وزارة السياحة والآثار بالآقصر، وذلك لبحث تداعيات أزمة كورونا على القطاع السياحي، وخطط تنشيط السياحة خلال الفترة المقبلة.

عثمان: تدشين بوابة إلكترونية لتسويق البرامج السياحية للأقصر

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الاجتماع ناقش كيفية تقليل الآثار السلبية لأزمة كورونا على العاملين بالقطاع السياحي بالأقصر، الذي يبلغ عددهم نحو 70% من سكان المحافظة.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه تم وضع مقترحات من شأنها التقليل من حدة وطأة كورونا على القطاع السياحي، ووضع خطط تسويقية وترويجية للسياحة الثقافية، فيما بعد انتهاء الجائحة، والعمل على وضع خطط عاجلة لمراعاة البعد الاجتماعي لأصحاب المهن المرتبطة بالسياحة.

وأشار إلى أن الاجتماع خرج بعديد من التوصيات التي سيتم العمل على تفعبلها خلال الفترة المقبلة لعل أهمها:

1- تشكيل لجنة من القطاع السياحي بالأقصر للتواصل مع الأجهزة التنفيذية للدولة للتأكد من تنفيذ كافة القرارات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية لتقليل الآثار السلبية علي قطاع السياحة وايضا مبادرات البنك المركزي لإقراض المنشآت الفندقية والسياحية وشركات السياحة بفائدة بسيطة وذلك لدفع رواتب العاملين واجراء عمليات الصيانة لتلك المنشآت.

2- الاتفاق علي وضع حد أدني لأسعار البرامج السياحية بالأقصر والقضاء علي ظاهرة حرق الأسعار والتوقف عن بيع الغرف الفندقية بأسعار منخفضة.

3- تكليف لجنة السياحة الثقافية بإيجاد وسائل دعم للفنادق والشركات والمطاعم والعاملين بها مع مراعاة البعد الاجتماعي.

4- توفير برامج تدريبية لكافة العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية للإستعداد لعودة السياحة.

5- تدشين بوابة إلكترونية للتسويق للفنادق العائمة والثابتة وكافة المنتجات السياحية للأقصروأسوان.

6- التواصل مع محافظي الأقصر وأسوان للاهتمام بالبنية التحتية والمراسي والأماكن المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.

7- مخاطبة وزارة السياحة والآثار لمد أمد مبادرة «شتي في مصر» لتنشيط السياحة الداخلية حتي نهاية شهر إبريل المقبل.

8- مخاطبة وزارة السياحة والآثار لادراج الدهبيات العائمة تحت مظلة الوزارة خلال عام 2021.

9- مخاطبة وزارة السياحة بادراج شركات السياحة كأحد الجهات المنظمة لرحلات مبادرة «شتي في مصر».

10- تعقد لجنة تسويق السياحة الثقافية اجتماعات دورية كل 45 يوما لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.