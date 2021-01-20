نائب وزير السياحة: إقبال جيد من المصريين للسفر بمبادرة «شتي في مصر»

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن الوزارة حددت عددا من الأهداف لتحقيقها عند طرح مبادرة «شتي في مصر» بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشآت السياحية أهمها تنشيط السياحة الداخلية وفكرة السفر لدى المصريين خلال فترة الشتاء وإجازات منتصف العام من خلال إتاحة السفر إلى مدن آمنة صحيا تطبق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلا عن انعاش الحركة بكل المدن السياحية ومساعدة الفنادق على العمل والمحافظة على العمالة.

وأضافت لـ«الوطن»، أن الوزارة استهدفت بعض الفئات لتسافر خلال المبادرة أولها الأسر التي كانت تسافر لقضاء تلك الإجازات خارج مصر، خاصة بعد إيقاف حركة الطيران بمعظم دول العالم بسبب جائحة كورونا فتم توفير بدائل لها للسفر داخل مصر، وأيضا استهداف الأسر التي كانت تعجز عن زيارة المدن السياحية المصرية في الأوقات العادية بسبب ارتفاع أسعار الإقامة والتنقلات إليها فتم طرح أسعار مخفضة وغير مسبوقة خلال المبادرة لتشجيعها على السفر.

وأشارت إلى أن طلاب المدارس والجامعات هم أيضا من الفئات التي تم استهدافها للسفر خلال المبادرة، وذلك لاستغلال فترة الدراسة عن بعد الحالية وقيامهم بالمذاكرة من المنازل وذلك بالسفر إلى المدن السياحية المصرية والمذاكرة هناك، خاصة مع وجود شبكة انترنت فائقة الكفاءة بالفنادق المشاركة وأيضا منحهم الفرصة لزيارة تلك المدن التي يدرسون معالمها وتاريخها.

نائب وزير السياحة: دعم كبير من الدولة لإنجاح مبادرة «شتي في مصر»

وأوضحت أن المبادرة هدفت إلى خلق دعم مجتمعي من المصريبن للعاملين بالقطاع السياحي الذي توقف دخلهم بصورة كبيرة منذ بدء جائحة كورونا، وذلك من خلال دعوة الشركات الكبرى بتنظيم مؤتمرات وورش عمل لموظفيها والعاملين بها من خلال السفر خلال المبادرة والاستفادة من الأسعار المخفضة، لافتة إلى الدعم الكبير الذي قدمته الدولة بكل وزاراتها وأجهزتها للقطاع السياحي من إعفاءات وتأجيلات لسداد بعض المستحقات والعديد من المبادرات التي ساعدت المنشآت السياحية والفندقية على الصمود في وجه تلك الأزمة.

وأوضحت أن الوزارة تأمل في أن تلقى «شتي في مصر» استجابة كبيرة من النقابات والأندية والجامعات الأهلية لسفر أعضائها خلال المبادرة واستغلال الأسعار المخفضة المطروحة في سفر أكبر عدد منهم في ظل الأسعار المطروحة وفترة الإجازات.

شلبي: نستهدف جذب الأسر المصرية وطلاب المدارس والجامعات للسفر خلال تلك الفترة

وأشارت إلى أنه يمكن لشركات السياحة تنظيم برامج للمواطنين خلال تلك المبادرة، موضحة أنه يمكن لغرفة شركات السياحة التنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية للحصول على أسعار أقل من المطروحة في المبادرة كي تستطيع التسويق وتحقيق هامش ربح وأيضا تشغيل العمالة بها في ظل التراجع الكبير في الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا.

وأوضحت شلبي أن المبادرة لم تحدد وسيلة سفر للمشاركين بها وأعطتهم الحرية التامة في السفر بأي وسيلة يختارونها سواء بسيارات خاصة أو أتوبيسات أو بالقطارات.

وأوضحت نائب وزير السياحة والآثار، أن السبب الرئيسي لطرح أسعار تذاكر الطيران بالمبادرة هو الشكاوى الدائمة من ارتفاع قيمة السفر جوا للمدن السياحية وعدم قدرة الأسر المصرية على دفع تلك التكاليف، وبالفعل دعمت وزارة الطيران المدني أسعار التذاكر لتصبح في متناول الجميع.

وأشارت إلى أن أعداد الفنادق المشاركة في المبادرة حتى الآن بلغت نحو 130 فندقا والباب مفتوح أمام الفنادق للمشاركة حتى انتهاء المبادرة في 28 فبراير المقبل، موضحة أن قرار مد أمد المبادرة حتى نهاية إبريل المقبل يعود إلى تقييم المردود الاقتصادي من المبادرة وهل نجحت في تحقيق الأهداف التي أطلقت من أجلها.

وأوضحت أن إقبال المواطنين على السفر من خلال المبادرة منذ انطلاقها يوم الجمعة الماضي لا زال ضعيفا، وذلك لأن المبادرة في مرحلة البداية، موضحة أن هناك طلب مستقبلي وحجوزات مستقبلية جيدة للسفر للمدن السياحية المشاركة بـ«شتي في مصر» بداية من الأسبوع المقبل.