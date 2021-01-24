تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم في حادث مروري بصحراوي بني سويف

شيع عشرات السوريين، يرافقهم عدد من أهالي مدينة بني سويف، منذ قليل، جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم في حادث مروري إثر تصادم سيارتي ملاكي بأخرى نقل بمقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي، زمام محافظة بني سويف، مساء الخميس الماضي.

وأدى المشاركون بالجنازة الصلاة على الجثامين السبعة منذ قليل، بفناء المعهد الأزهري بمدينة بني سويف، عقب خروج الجثامين من مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، وسط حالة من الحزن التي انتابت الجميع سواء من السوريين أو المصريين.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي قرب أحد المصانع، زمام محافظة بني سويف، مساء الخميس، تصادم سيارتي ملاكي بسيارة ثالثة نقل بمقطورة، مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص، بينهم 7سوريين، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى الجامعي.

وكان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، ووقوع حالات وفاة ومصابين، فأمر على الفور بسرعة اتخاذ الإجراءات المتبعة، وتوجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، كما انتقل ضباط إدارة المرور، لمتابعة رفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 7 أشخاص بينهم 6 سوريين، وإصابة اثنين بينهم طفلة سورية، قبل أن يلفظا انفاسهما الأخيرة داخل المستشفى ويجرى نقلهما إلى المشرحة لترتفع أعداد الوفيات في الحادث إلى 9 أشخاص بينهم 7 سوريين.

وعقب انتهاء مراسم الجنازة جرى نقل الجثامين إلى مطار القاهرة تمهيدا لدفنهم بمحافظة اللاذقية بسوريا، عقب انتهاء إجراءات وتصاريح الدفن من السفارة السورية.

وقدم العديد من شباب محافظة بني سويف العديد من المبادرات خلال التجهيز لتشييع الجثامين أو إحضار سيارات تكريم الموتى أو توفير وجبات غذائية لجميع المشاركين بالجنازة.