توزيع 250 بطانية بحضور محافظ بني سويف ورعاية «التضامن»

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعالية نظمتها مديرية التضامن بحديقة النيل ضمن مبادرة شتاء دافئ، لتوزيع 250 بطانية و250 عباية على العرائس كمساهمة مقدمة من مؤسسة الحياة للتنمية المستدامة والمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية واستشاري المسئولية المجتمعية الدولي.

ويعتبر هذا التعاون هو الثاني من نوعه، حيث تم توزيع مساعدات غذائية بالتعاون مع محافظة القاهرة ووزارة التضامن ضمن جهود المجلس العربي ومؤسسة حياة في دعم جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وأيضا في إطار إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لعام الأسرة المصرية.

وهنأ المحافظ العرائس، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهن الأسرية والزوجية الجديدة، مؤكدا أهمية المبادرة والتي تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة المشاركة المجتمعية وتحقيق التكافل بين المواطنين، والتواصل معهم والعمل على حل مشكلاتهم والمساهمة في التخفيف عن كواهلهم.

وحضر أيضا الفعالية، إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

من جانبها أعربت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية واستشاري المسئولية المجتمعية الدولي، عن تقديرها لدعم محافظ بني سويف لكافة الجهود والتي تقوم بها المديرية والتعاون الكبير بين المحافظة والوزارة في تنفيذ العديد من المبادرات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، خاصة وأن بني سويف كانت أول محافظة توقع وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي بما يعزز من دور الجمعيات في مجال المشاركة المجتمعية والتطوعية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.