بالأسماء.. 10 مصابين في حادثين على طريقي الزعفرانة والكريمات بني سويف

أصيب 10 أشخاص، منذ قليل، في حادثي سير مختلفين، أحدهما بطريق الزعفرانة بني سويف، والآخر بني سويف الشرقي طريق الكريمات، إثر انقلاب وانحراف حافلتين في الحادثين، وجاري نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

إصابة 6 في انقلاب اتوبيس بطريق الزعفرانة

في الحادث الأول أصيب 6 فى انقلاب اتوبيس بطريق الزعفرانة بنى سويف، فيما نجا 20 راكبا، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

وكان اللواء محمد مراد مدير الأمن، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب اتوبيس بطريق الزعفرانة بنى سويف، بعد اصطدامه برصيف على جانب الطريق، مما أدى إلى انقلابه، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ 7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، ووجه مدير مستشفى بني سويف التخصصي بسرعة تقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين.

ونتج عن الحادث إصابة كلا من: أحمد محمد يوسف، 38 سنة، مقيم محافظة الفيوم، عامل، مصاب بجرح قطعي بالقدم اليمنى، وشعبان ممدوح حسين، 30 سنة، مقيم مركز اهناسيا ببني سويف، عامل، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وعبدالناصر محمد حسين، 35 سنة، مقيم محافظة الفيوم، أعمال حرة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، ومحمود احمد فتحي، 27 سنة، مقيم مركز اهناسيا ببني سويف، عامل، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن، 23 سنة، من بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، وإسلام جمال الدين عبدالعظيم، 26 سنة، مقيم بني سويف، مهندس، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص بحادث سير بطريق الكريمات

وأسفر الحادث الثاني عن إصابة 4 أشخاص إثر انحراف اتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي قرب منطقة الكريمات، وجاري نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتبين أن المصابين هم: عيد عبده محمد، مقيم الطالبية بالجيزة، 52 عاما، مصاب كسر بالساعد الأيمن، وإبراهيم جابر إبراهيم، 35 عاما، مقيم الجيزة، مصاب اشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات مختلفة بالجسم، محمد عثمان محمد، مقيم قنا، 44 عاما، مصاب كسر بالساق اليمنى، وروماني علبة، 27 عاما، مقيم أسيوط، مصاب اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالذراع الأيسر.