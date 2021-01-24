صحة الغربية: تقديم الخدمة الطبية لـ500 حالة بالمبادرة الرئاسية للعزل

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد، تحت شعار 100 مليون صحة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد، من مخاطر مضاعفات المرض وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار «حميدة» إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية، ومتابعة 500 حالة بالمحافظة من بداية المبادرة، تنوعت ما بين زيارات منزلية ومتابعات تليفونية، للاطمئنان على صحة المرضى، حيث يتم خلال الزيارات المنزلية قياس درجة الحرارة وقياس نسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دورياً، وفى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقى الرعاية الطبية.

كما أكد على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الواقيات الشخصية عند التعامل مع الحالات، للحفاظ على سلامتهم الشخصية وسلامة المرضى فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والالتزام بالتعقيم والتطهير داخل القسم.

وفى نهاية الجولة، أوضح «حميدة» أن الهدف الأول من الخدمة الطبية هو المريض وسلامته وراحته، وحل جميع مشاكله الصحية، وتقديم الخدمة الطبية وفقًا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى، وأكد حسن معاملة المرضى.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة، والتأكيد أيضا على متابعة المرضى والاطمئنان عليهم ورصد أي سلبيات.

من جانب آخر، توجه كل من الدكتورة هيام أبوحمر، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، إلى مستشفي قطور المركزي للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى، والمسار الآمن لاستقبال الحالات المصابة، وحصر إجمالي عدد الأسرة المخصصة للعزل بالمستشفى والعناية المركزة، والتأكد من سلامة تنكات الأكسجين وكذا انتظام الأطقم الطبية والتمريض ومراجعة بروتوكول العلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نشوي مازن ، مدير إدارة الرعاية الصحية، أن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلى الذى تم تشخيصهم عن طريق المستشفيات، وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا.