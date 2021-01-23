انتشال مصاب من أسفل العقار المنهار بالغربية «صور»

انتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين، رئيس مدينة المحلة الكبرى، اليوم، إلى موقع العقار المنهار بمنطقة أبو راضي بمركز المحلة.

وفرض كردونا أمنيا حول العقار المنهار، المكون من 4 طوابق، وأخرى مجاورة له، خشية تأثرها بالأول.

وانتشل أحد المصابين، ويدعى جوفين منتصر جميل، ونقل لمستشفى المحلة العام، وجاري استخراج باقي المصابين.

وتكثف أجهزة مديرية أمن الغربية والحماية المدنية من جهودها، للبحث عن ضحايا أخرين بالعقار المنهار.

وقرر محافظ الغربية، تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار، ومعاينة الأخرى المجاورة.

وكانت شهدت منطقة أبوراضي بدائرة حي أول المحلة، انهيار منزل مكون من 4 طوابق وجاري البحث عن مواطنين أسفل أنقاضه.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من مامور قسم اول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بوقوع الحادث .وانتقلت القيادات الامنيه والتنفيذية الي مكان الحادث وتم الدفع بفرق الانقاذ.

وكلف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في تعليماته الي اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بتشكيل لجنه هندسيه لمعاينة موقع الحادث .وكلفت اداره البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث .