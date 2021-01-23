عاجل.. انهيار منزل من 4 طوابق بالغربية وأنباء عن وجود ضحايا تحت الأنقاض

شهدت منطقة أبو راضي بمدينة المحلة في محافظة الغربية، منذ قليل، انهيار منزل سكني مكون من 4 طوابق، بسبب تصدعات وشروخات مفاجئة.

وقال شهود عيان، إن هناك مصابين وضحايا، أسفل أنقاض العقار المنهار.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجده بوقوع الحادث، وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، ودفع بفرق الإنقاذ.

وكلف الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، في تعليماته إلى اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث.

وكلفت إداره البحث الجنائي بالتحري، لكشف ظروف وملابسات الحادث، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.