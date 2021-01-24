الكنيسة القبطية بأمريكا تهنئ «بايدن» بتنصيبه: نصلي من أجل وحدة البلاد

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أمريكا، الرئيس المنتخب، جو بايدن، بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وبعث الأنبا سرابيون، مطران لوس أنجلوس وكاليفورنيا وهاواي للأقباط الأرثوذكس، نيابة عن أساقفة شمال أمريكا وشعب الكنيسة القبطية الأرثودكسية؛ برقية التهنئة للرئيس الأمريكي، الذي تم تنصيبه رسميا يوم الأربعاء الماضي، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي خاضها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

الأنبا سرابيون يهنئ بايدن نيابة عن أساقفة أمريكا

وبحسب إيبارشية لوس أنجلوس، فإن الأنبا سرابيون، عبر في برقية التهنئة عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للرئيس جو بايدن، كما أكد له أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تصلي من أجل الرؤساء، وأن تكون الأمة الأمريكية موحدة ويعم السلام الولايات المتحدة الأمريكية وجميع دول العالم.

يُذكر أن عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذين يحملون الجنسية الأمريكية كانوا أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وحثوا الأقباط المهاجرين بالولايات المتحدة الأمريكية، على المشاركة الإيجابية في تلك الانتخابات.

بايدن استبق تنصيبه بالصلاة في كنيسة كاثوليكية

و«بايدن» الذي يتبع الطائفة الكاثوليكية، البالغ من العمر 78 عاما، ترأس قبل حفل تنصيبه قداسا في كاتدرائية بواشنطن، إلى جانب أربعة من قادة الكونجرس الكاثوليكيين، من الديمقراطيين والجمهوريين.

وأُقيم حفل تنصيب «بايدن» الذي كان مختلفا عما هو مألوف بالنسبة للرؤساء الأمريكيين بسبب إجراءات مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، في مبنى الكابيتول الأمريكي، بمشاركة ثلاثة رؤساء سابقين للولايات المتحدة الأمريكية هم: «باراك أوباما - الذي كان بايدن نائبا له لمدة ثماني سنوات - وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش»، ولم يشارك دونالد ترامب، الذي لم يقر رسميا بخسارته السباق الرئاسي أمام بايدن، في مراسم التنصيب.

وأصبح جو بايدن، الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، مشيرا في كلمة له خلال حفل التنصيب أن تلك اللحظة هي انتصار للديمقراطية بالولايات المتحدة الأمريكية.