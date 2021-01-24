الجرعة بـ38 ألف جنيه.. ألمانيا تبدأ استخدام عقار لكورونا عالج ترامب

تبدأ ألمانيا الأسبوع القادم علاج المرضى المصابين بفيروس كروونا باستخدام عقار يعتمد على الأجسام المضادة، وأوضح وزير الصحة الألماني، ينس سبان، أن العقار الذى ستبدأ ألمانيا علاج مرضى كورونا به يعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، مشيرا إلى أنه تم استخدامه لعلاج الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب

ونوه «سبان» أن سعر الجرعة الواحدة ألفين يورو، أي أكثر من 38 ألف جنيه مصري، موضحا فى مقابلة مع صحيفة «بيلد أم سونتاج»، إن الحكومة الألمانية اشترت 200 ألف جرعة من العقار مقابل 400 مليون يورو، وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وتابع وزير الصحة الألماني، أن ألمانيا ستصبح أول دول الاتحاد الأوروبي في استخدام الأجسام المضادة في علاج كورونا، مؤكدا أن استخدام العقار في مراحل مبكرة من المرض يمنع التطورالسلبى للحالة الصحية للمرضى.

وسجلت ألمانيا اليوم الأحد 12257 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 بالإضافة لـ 349 حالة وفاة، وفقا لما أعلنه معهد «روبرت كوخ» الألماني.

وبدأت ألمانيا، أمس، تشديد إجراءات الدخول للبلاد للقادمين من 20 دولة، بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وتطالب السلطات الألمانية القادمين إليها تقديم شهادة لاختبار كورونا تثبت سلبية الإصابة بالفيروس وفقا لموقع «دويتشة فيلة الألمانى».

فيما بلغ عدد الإصابات بكوفيد 19 منذ بدء تفشي الفيروس في ألمانيا فى 2020 إلى 2 مليون و134 ألف و936 حالة فيما بلغ إجمالى الوفاة إجمالي 51 ألف و870 حالة

وقبل يومين، أعلنت السلطات الألمانيةعن تسجيل أول حالة إصابة بسلالة جديدة لفيروس كورونا، التى تم اكتشافها في البرازيل، وكانت بريطانيا تلتها البرازيل أعلنتا ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ديسمبر الماضى عرفا بسلالة كورونا البريطانية وسلالة كورونا البرازيلية.

وبدأت عدد من الدول التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام لقاحات كورونا وهى لقاحات «فايز- بيونتك» وسينوفارم الصينى وسبوتنيك الروسى.