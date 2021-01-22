كورونا حول العالم.. سلالة البرازيل تصل ألمانيا و«ريو» تلغي كرنفالها

تتصاعد مخاوف العلماء من طفرات في فيروس المستجد «كوفيد 19» بسبب ظهور نسخ متحورة عن الفيروس الأصلي قد يكون بإمكانها الإفلات ليس من هجمات الجهاز المناعي العادية، بل من اللقاحات الجديدة المضادة للفيروس، وظهرت هذه الطفرات في عدد من الدول مثل البرازيل وجنوب إفريقيا وبريطانيا.

واليوم، أعلنت ألمانيا، تسجيلها أول حالة إصابة بسلالة جديدة لكورونا تم اكتشافها مؤخرا في البرازيل، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وذكرت إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله» في وقت سابق، أنه بمرور الوقت تظهر نسخ مختلفة متغيرة ومتحورة من كورونا ويرجع ذلك إلى حدوث طفرات مختلفة، وهي ظاهرة طبيعية في حياة الفيروس، إذ تحدث الطفرات خلال مراحل تكاثر الفيروس.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية في أرض «هيسن» وسط ألمانيا، كاي كلوزي، أن شخصا وصل أمس الخميس إلى مدينة «فرانكفورت أم ماين» قادما من البرازيل وخضع لفحص كشف إصابته بسلالة كورونا البرازيلية.

وتفرض ألمانيا إجراءات عزل عام منذ مطلع نوفمبر الماضي، فيما اتفقت مستشارة البلاد، أنجيلا ميركل، وزعماء الولايات، الثلاثاء الماضي، على تمديد العزل العام، حتى 14 فبراير المقبل وكان وزير الصحة الألماني، ينس سبان، قال في وقت سابق من اليوم، إن عدد الإصابات بكورونا في البلاد مطمئن، لكنه لا يزال مرتفعا جدا. واشار المسؤول الألماني، في مؤتمر صحفي، إلى أن ظهور سلالات جديدة شديدة العدوى من الفيروس تجعل من الضروري العمل على خفض عدد الإصابات.

ووفقا لموقع «وورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في ألمانيا، 2122075، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 51783، بينما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 1780200.

وكانت السلطات البرازيلية، اعلنت رصدها رصدها سلالة جديدة لكورونا أواخر 2020 في ولاية «ريو دي جانيرو». وكان عمدة «ريو دي جانيرو»، إدواردو بايس، أعلن أمس الخميس، إلغاء الكرنفال لهذا العام بسبب كورونا، مؤكدا في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أنه إذا نجح التطعيم الجماعي، في عام 2022 ستكون المدينة قادرة على الاحتفال بالحياة، وكان من المقرر في الأصل إقامة الكرنفال في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 فبراير المقبل، فيما تم تأجيله إلى منتصف العام بسبب الفيروس.

من جانبه، اوضح موقع «ورلد ميتر»، أن إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل، بلغ 8699814 ، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات214228، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 7580741.

ارتفاع إجمالي إصابات فرنسا إلى 3011257 حالة

وفي فرنسا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 23292 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3011257 حالة، فيما سجلت السلطات 649 وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 13633 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى مستوى 2441854، وأشارت الصحة الإيطالية، إلى تسجيل 472 وفاة جديدة بالفيروس لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات إلى 84674 حالة.

وفي بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المعطيات الحالية أشارت إلى أن السلالة الجديدة لكورونا المكتشفة مؤخرا في بلاده تعتبر أكثر فتكا من مثيلاتها، فيما قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية نقلا عن وزير الصحة مات هانكوك قوله إن البيانات الأولية أشارت إلى أن فعالية لقاح كورونا قد تنخفض بـ50% أمام سلالة الفيروس المكتشفة في جنوب إفريقيا.

من جانبه، كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية باتريك فالانس، أن ثمة أدلة على أن السلالة الجديدة من كورونا التي تم رصدها لأول مرة جنوب شرقي إنجلترا، تنطوي على خطر إيقاع وفيات بنسبة أعلى من السلالة الأصلية، مشددا على أن هذه البيانات غير مؤكدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الصين تجري اختبارات كورونا على الحمض النووي لأكثر من 2 مليون شخص

وفي الصين، باشرت السلطات، اليوم، اختبارات كورونا على الحمض النووي لأكثر من 2 مليون شخص يشكلون مجمل سكان منطقتي «دونجشينج» و«شيتشنج»، بالعاصمة «بكين».

من جانبه، أعلن المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية» الدكتور تادروس أدهانوم أن تحالف «كوفاكس»، الهادف إلى توفير وصول عادل إلى لقاحات كورونا للبلدان خاصة منخفضة الدخل منها، وقع اتفاقا مع شركة «فايزر» الأمريكية للحصول على 40 مليون جرعة من «لقاح فايزر»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وأشار أدهانوم، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة، إلى أن المنظمة تنتظر الموافقات للحصول على 140 مليون جرعة من «لقاح استرازينكا» البريطاني لتوزيع اللقاح في الشهور الـ3 الأولى من العام الجاري، فيما قالت كبيرة علماء المنظمة،سوميا سواميناثان، إن نحو 55 مليون شخص حتى الآن تلقوا اللقاحات، مشيرة إلى أنه لا يوجد حتى الآن ما يدعو للقلق وسيتم تقييم الوضع مع الوقت.

بدورها، توقعت وكالة الدراسات «آي أتش أس ماركيت»، في تقرير اليوم، أن يواجه اقتصاد «منطقة اليورو»، حتما موجة ركود ثانية على خلفية تشديد القيود من أجل احتواء انتشار كورونا، وأعرب كبير الاقتصاديين بالوكالة، كريس ويليامسون، عن اعتقاده بأن اقتصاد المنطقة سينمو مع تزايد عمليات التطعيم باللقاحات.